सुनेत्रा पवार पर टिप्पणी को लेकर अमोल मिटकरी का राज ठाकरे पर हमला, कहा- सलाह अपनी पार्टी को दें

सुनेत्रा पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली. उनके शपथ के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बयान सामने आया, जिसे लेकर एनसीपी (अजित पवार) के नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि हम लोगों ने उनसे सलाह नहीं मांगी है. अच्छा होगा कि वे अपनी सलाह अपनी पार्टी को ही दें.
राज ठाकरे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जिस तरह से चल रही है, उस पर मेरा कमेंट करने का मन नहीं है. लेकिन फिर भी, मुझे दिन भर जो हो रहा है, उसके बारे में बात करनी है. एक ऐसी पार्टी जो सच में मराठी-बेस्ड है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट मराठी होना चाहिए, पाटिल होना चाहिए, लेकिन पटेल नहीं.
अमोल मिटकरी ने ठाकरे को दिया जबाब
मुंबई में एनसीपी (अजित पवार) के नेता अमोल मिटकरी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि राज ठाकरे को इस समय ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी. वह भी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं. अगर उनकी पार्टी में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती और हम ऐसी ही टिप्पणी करते तो लोग कहते कि हममें इंसानियत नहीं है. हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, यह तय करना हमारा काम है. हमारी पार्टी में सभी समुदायों के लोग हैं-ब्राह्मण, गुजराती, मारवाड़ी, मराठा, अलग-अलग सामाजिक समूहों के सदस्य, मुस्लिम, सभी जातियों और जनजातियों के लोग. सभी की राय थी कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और उन्हें ग्रुप लीडर नियुक्त किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो विभाग हमारी पार्टी के पास था, वह रहेगा.
कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखा गया
अमोल मिटकरी ने कहा कि सुनेत्रा पवार का बचपन से ही घर में राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है. वह कोई ऐसी नहीं हैं जो नए या अजीब तरीके से आई हों. यह कुर्सी की बात नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात है. सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा कि अगर कोई अजित पवार की जगह लेने में सक्षम, एक्टिव और तैयार है, तो वह सिर्फ़ सुनेत्रा पवार ही हैं.
उन्होंने कहा कि संजय शिरसाट को कोई सीरियसली नहीं लेता. उनकी अपनी पार्टी के नेता, एकनाथ शिंदे, उनकी हैसियत जानते हैं. हम करारा जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन हम अभी भी सदमे से बाहर आ रहे हैं.
