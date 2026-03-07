'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया से ऋतिक तक ने तारीफ में की पोस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar 2 Trailer Celebs Review: 'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया भट्ट से ऋतिक रोशन तक ने कर डाली तारीफ

Dhurandhar 2 Trailer Review: 'धुरंधर 2' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 07 Mar 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर 2: द रिवेंज' का मच अवेटेड ट्रेलर फाइनली शनिवार, 7 मार्च को रिलीज़ हो गया है इस 3 मिनट 25 सेकंड की क्लिप ने आते ही ऑनलाइन गदर काट लिया है. अब फैंस इस एक्शन ब्लॉकबस्टर की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं, नया ट्रेलर स्पाई-एक्शन सागा के अगले चैप्टर की एक इंटेंस झलक दिखाता है. वहीं फैंस के साथ-साथ, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी ट्रेलर पर रिएक्ट किया है.

आलिया भट्ट ने लिखा ट्रेलर आउट ऑफ कंट्रोल है
ट्रेलर ऑनलाइन आने के बाद कई फिल्मी हस्तियों ने तुरंत अपने रिएक्शन शेयर किए. आलिया भट्ट भी इंस्टाग्राम पर धुरंधर 2 का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, “बीस्ट मोड ऑन!!! यह ट्रेलर आउट ऑफ कंट्रोल है!”


ऋतिक रोशन ने भी किया धुरंधर 2 के ट्रेलर पर रिएक्ट
बता दें कि रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर किया है और उन्होंने लिखा, “कहा था ना कि यह पर्सनल है...” इस पर ऋतिक रोशन ने कमेंट सेक्शन में लिखा, “बहुत ज़्यादा अच्छा, ज़बरदस्त.”


राम गोपाल वर्मा ने की धुरंधर 2 के ट्रेलर की तारीफ
राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर आदित्य धर और ट्रेलर की तारीफ़ करते हुए एक लाइन का मैसेज शेयर किया. उन्होंने लिखा, “यह स्ट्रैटोस्फेरिक लेवल है.. आदित्य धर फिल्म्स  बदला लेने के लिए तैयार है धुरंधर 2.”

 

इस सेलेब्स ने भी ट्रेलर की तारीफ की
एक्टर अहाना कुमरा ने भी कमेंट सेक्शन में फायर वाले इमोजी डालकर जोश में रिएक्ट किया. एक्टर टोटा रॉय चौधरी ने ट्रेलर की तारीफ़ करते हुए कमेंट किया, “यह तो अगले लेवल का है.” वहीं  रोहित शेट्टी ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह के पोस्ट को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाया है. वहीं इस बीच, महीप कपूर ने कमेंट सेक्शन में ताली बजाने वाले हाथ और आग वाले इमोजी डाले. एक्टर करिश्मा तन्ना और श्रेया चौधरी ने दिल-आंखों वाले इमोजी के साथ रिएक्ट किया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

धुरंधर 2 के बारे में
इस बीच, नए ट्रेलर में रणवीर सिंह जसकीरत सिंह रंगी और हमज़ा अली मज़ारी के रूप में अपने दोहरे किरदार में लौटते हुए दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि सीक्वल में उनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाएगी.धुरंधर में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस के रोल में थे, जो भारत को टारगेट करने वाले एक टेरर नेटवर्क को खत्म करने के लिए ल्यारी में गैंग्स में घुसपैठ करता है और साथ ही पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में पावर की सीढ़ी भी चढ़ता है. सीक्वल में अर्जुन रामपाल और रणवीर के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. . धुरंधर 2 में आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, दानिश पंडोर और संजय दत्त भी हैं, और यह 19 मार्च को थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, और 18 मार्च को पेड प्रीव्यू शो होंगे. 

पहले, यह फिल्म यश स्टारिंग टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स से क्लैश करने वाली थी. हालांकि, मेकर्स ने हाल ही में अनाउंस किया कि फिल्म को 4 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन इसके बॉक्स ऑफिस बिज़नेस पर असर डाल सकती है. इन सबके बीत फैंस अब धुरंधर 2 को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. 

Published at : 07 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Alia Bhatt Ranveer SIngh HRITHIK ROSHAN Dhurandhar 2
