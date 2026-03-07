शादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट; देखें वीडियो 

Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंदुलकर ने क्रिकेट के प्रति जुनून दिखाकर सभी को हैरान कर दिया. वह अपनी शादी के अगले ही दिन मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 07 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की गुरुवार (05 मार्च) को सानिया चंडोक से शादी हुई. इसके अगले ही दिन यानी 24 घंटे के भीतर अर्जुन क्रिकेट के मैदान पर नजर आए. उनका यह जुनून वाकई देखते बन रहा है. बात सिर्फ शादी के एक दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरने तक सीमित नहीं रही, बल्कि शादी से एक दिन पहले भी अर्जुन अपनी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दिए थे. 

डीवाई पाटिल टी20 कप 2026 में अर्जुन डीवाई पाटिल ब्लू के लिए खेलते नजर आए, जिसमें उन्होंने शादी के अगले दिन यानी शुक्रवार (06 मार्च) को टूर्नामेंट में मुंबई कस्टम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेला. हालांकि मैच में अर्जुन की टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वहीं अर्जुन का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने बैटिंग करते हुए 14 गेंदों में सिर्फ 09 रन बनाए. गेंदबाजी करते हुए 1 ओवर में 20 रन खर्चे. 

शादी से एक दिन पहले भी खेला मैच

शादी से एक दिन पहले भी अर्जुन मुकाबले के लिए मैदान पर उतरे थे. उन्होंने डीवाई पाटिल ब्लू के लिए 04 मार्च को क्वार्टर फाइनल मैच इनकम टैक्स टीम के खिलाफ खेला था. इस तरह अर्जुन ने क्रिकेट के लिए अपने जुनून को जाहिर करते हुए शादी से एक दिन पहले और शादी के एक दिन बाद मुकाबला खेला. 

बेटे की शादी पर भावुक हुए सचिन तेंदुलकर 

बेटे अर्जुन की शादी को लेकर एक पोस्ट करते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "अर्जुन और सानिया की जिंदगी के इस नए चैप्टर की शुरुआत के साथ, हम सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत आभारी हैं. आपकी उपस्थिति, मैसेज और हार्दिक शुभकामनाओं ने इस शादी को परिवार और खासतौर से इस जोड़े के लिए एक अविस्मरणीय अवसर बना दिया है. बहुत-बहुत धन्यवाद."

गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें क्रिकेट जगत, राजनीति जगत और फिल्मी जगत के तमाम स्टार दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. 

 

Published at : 07 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar DY Patil T20 Cup Arjun Tendulkar Wedding
टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 'क्लोजिंग सेरेमनी' में जमेगा रंग, ग्लोबल स्टार भी बिखेरा जलवा; देखें परफॉर्मर लिस्ट
टी20 वर्ल्ड कप 'क्लोजिंग सेरेमनी' में जमेगा रंग, ग्लोबल स्टार भी बिखेरा जलवा
क्रिकेट
जब हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका को गौतम गंभीर से मिलवाया, क्या था हेड कोच का रिएक्शन? देखें वीडियो
हार्दिक ने गर्लफ्रेंड माहिका को गौतम गंभीर से मिलवाया, क्या था हेड कोच का रिएक्शन?
क्रिकेट
T20 World Cup Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का खुलासा, विजेता से लेकर सुपर-8 तक पहुंचने वाली टीमों को मिलेंगे कितने पैसे? जानिए
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का खुलासा, विजेता से लेकर सुपर-8 तक पहुंचने वाली टीमों को मिलेंगे कितने पैसे? जानिए
