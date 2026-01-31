Maharashtra Deputy CM Oath Live Updates: मुंबई पहुंचीं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, आज शाम ले सकती हैं डिप्टी CM की शपथ
Maharashtra Deputy CM Oath Live Updates: सूत्रों के मुताबिक NCP नेता और दिवंगत अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार आज शनिवार (31 जनवरी, 2026) को महाराष्ट्र के डिप्टी CM की शपथ ले सकती हैं.
राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं. अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी चाहती है कि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालें. सुनेत्रा पवार के साथ बेटे जय पवार भी मुंबई पहुंच गए हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक आज शनिवार (31 जनवरी) को दोपहर 2 बजे होगी. सुनेत्रा पवार के आज शाम 5 बजे राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है.
अजीत पवार के निधन से बारामती के लोगों में शोक का माहौल है. इसी कारण सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की प्रमुख चुनी जाएंगी. इसके बाद वे उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी.
मुंबई में एनसीपी विधायकों की बैठक
इससे पहे एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, सांसद प्रफुल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. विचार-विमर्श के बाद, एनसीपी के शीर्ष नेताओं ने आज दोपहर विधायकों की बैठक बुलाई है. विधानसभा और विधान परिषद के विधायकों की बैठक आज दोपहर 2 बजे आयोजित की गई है.
कैसा रहा है सुनेत्रा पवार की राजनीतिक सफर
बता दें कि बारामती के पवार परिवार की बहू सुनेत्रा पवार बारामती लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले सामाजिक कार्यों में सक्रिय थीं. उन्होंने 2024 के बारामती लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा.
Live: मुंबई पहुंचीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार
