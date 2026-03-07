हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rohit Shetty House Firing Case: रोहित शेट्टी फायरिंग केस में एक्शन, पुलिस ने दबोचा 13वां आरोपी, सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

Rohit Shetty House Firing: मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में 13वें आरोपी प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया है. कोर्ट ने उसे 16 मार्च तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड शुभम लोनकर के भाई और साजिश में शामिल प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार कर लिया है. प्रवीण लोनकर को आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया गया. अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

बता दें कि प्रवीण लोनकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पहले से ही जेल में बंद है. प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार करने के बाद क्राइम ब्रांच ने 6 मार्च को उसे विशेष मकोका कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने 16 मार्च तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है.

अब क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ

एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान प्रवीण लोनकर की भूमिका सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अब प्रवीण और इस मामले में पुणे और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी.

जेल में रह कर ही रच दी साजिश

मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की साजिश रचने में प्रवीण लोनकर भी जेल के अंदर रहकर शामिल था. क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया था कि प्रवीण लोनकर ने शेट्टी के घर पर फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक समेत कुल तीन बंदूकों को एक अज्ञात जगह पर रखा था और इसकी जानकारी सिर्फ लोनकर को थी.

निर्देश पर आरोपी आसाराम फासले उस जगह से जाकर तीन बंदूकें उठा लाया था और बाद में उन्हें आरोपी स्वप्निल सकट को सौंप दिया था. इतना ही नहीं, रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग में गाड़ी और हथियार मुहैया कराने की जिम्मेदारी पुणे मॉड्यूल पर थी. पुलिस के मुताबिक इस मॉड्यूल को शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर कोऑर्डिनेट कर रहा था. प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद अब कई और खुलासे होने की उम्मीद है. 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 07 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Rohit Shetty MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
