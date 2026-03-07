महाराष्ट्र: दादा शरद पवार से भी अमीर निकले पोते पार्थ पवार, करोड़ों की संपत्ति के हैं मालिक

महाराष्ट्र की राजनीति में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद पवार और उनके पोते पार्थ पवार की संपत्ति की तुलना में यह खुलासा हुआ है कि पार्थ पवार अपने दादा से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं. यह जानकारी राज्यसभा नामांकन के समय दाखिल किए गए एफिडेविट से सामने आई है.

एफिडेविट में दी गई जानकारी के अनुसार शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा पवार की कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ 71 लाख रुपये बताई गई है. वहीं दूसरी ओर पार्थ पवार की कुल संपत्ति 88 करोड़ 33 लाख रुपये दर्ज की गई है. इस तरह कुल संपत्ति के मामले में पार्थ पवार अपने दादा से काफी आगे दिखाई देते हैं.

60 करोड़ से ज्यादा के मालिक हैं शरद पवार

राज्यसभा नामांकन के साथ दाखिल किए गए विवरण के अनुसार शरद पवार की चल संपत्ति लगभग 44 करोड़ 72 लाख रुपये बताई गई है. उनके पास नकद राशि करीब 1 लाख 25 हजार रुपये है. इसके अलावा बैंकों और वित्तीय संस्थानों में उनके फिक्स्ड डिपॉजिट करीब 11 करोड़ 66 लाख रुपये के हैं.

निवेश के रूप में शरद पवार के पास शेयर और म्यूचुअल फंड में लगभग 27 करोड़ रुपये लगे हुए हैं. वहीं सोने और चांदी के गहनों की कीमत करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपये बताई गई है.

अचल संपत्ति की बात करें तो बारामती में खेती की जमीन, घर और फ्लैट समेत अन्य संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ 99 लाख रुपये बताई गई है.

हालांकि कुछ देनदारियां भी दर्ज हैं. एफिडेविट के अनुसार सुप्रिया एंटरप्राइजेज की करीब 49 लाख 84 हजार रुपये की देनदारी भी बताई गई है. इन सभी को मिलाकर शरद पवार और उनकी पत्नी की कुल संपत्ति 60 करोड़ 71 लाख रुपये बताई गई है.

संपत्ति के मामले में पोता निकला आगे

अब अगर पार्थ पवार की संपत्ति पर नजर डालें तो उनकी कुल संपत्ति दादा से काफी ज्यादा बताई गई है. एफिडेविट के अनुसार पार्थ पवार की चल संपत्ति करीब 11 करोड़ 35 लाख रुपये है. बैंकों, पोस्टल विभाग, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों में उनके फिक्स्ड डिपॉजिट करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपये के हैं.

शेयर और म्यूचुअल फंड में पार्थ पवार का निवेश करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपये बताया गया है. वहीं सोने और चांदी की ज्वेलरी की कीमत लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपये है. सबसे ज्यादा हिस्सा उनकी अचल संपत्ति का है. बारामती तालुका में खेती की जमीन और पुणे में घर सहित उनकी अचल संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 76 करोड़ 98 लाख रुपये बताई गई है.

हालांकि उनके ऊपर बैंक या वित्तीय संस्थानों से करीब 92 लाख 48 हजार रुपये का लोन भी दर्ज है. कुल आंकड़ों को देखें तो पार्थ पवार की कुल संपत्ति 88 करोड़ 33 लाख रुपये है, जो कि शरद पवार की संपत्ति से लगभग 27 करोड़ रुपये ज्यादा है.

राज्यसभा नामांकन के दौरान दाखिल किए गए इन एफिडेविट से यह साफ हो गया है कि संपत्ति के मामले में इस समय पार्थ पवार अपने दादा से आगे हैं. महाराष्ट्र की राजनीति में यह आंकड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है.