राज ठाकरे का बड़ा बयान, 'ईरान ने इतने सालों तक हमारा साथ दिया, उस पर हमला हो रहा तो..'

राज ठाकरे दादर के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में गुड़ी पड़वा की सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ईरान ने इतने सालों तक हमारा साथ दिया. उसपर इतना बड़ा हमला हो रहा है. ईरान का हमें साथ देना चाहिए. राज ठाकरे का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान-इराजयल का युद्ध 20 दिन में प्रवेश कर चुका है. ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका, इजरायल का साथ दे रहा है. इस युद्ध में ईरान अकेले है. ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना रहा है.

इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा, "19 मार्च के दिन गुड़ी पड़वा आया. इसी दिन 20 साल पहले इस पक्ष की शुरुआत इसी जगह से की थी. इसे मैं सौभाग्य की बात कहूंगा. अगले तीन साल महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हैं, इसलिए कॉन्ट्रेक्टर से पैसे खाने के लिए सभी आजाद हैं."

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