मुंबई में बिना अनुमति बोरवेल ड्रिलिंग पड़ी भारी, मेट्रो टनल को हुआ नुकसान, कंपनी मालिक पर FIR

मुंबई में लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान मेट्रो टनल को नुकसान पहुंचा दिया गया. इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मेट्रो जंक्शन के पास बिना अनुमति बोरवेल की ड्रिलिंग कराई जा रही थी. इसी दौरान ड्रिलिंग मशीन टनल के काफी करीब पहुंच गई और मेट्रो टनल के बाईं तरफ एक छोटा सा छेद हो गया. यह घटना 5 मार्च 2026 को हुई थी, लेकिन इसका केस 13 मार्च को आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया.

इस मामले में पुलिस ने रामबाबू राय के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो चंद्रमा वॉटर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड के मालिक बताए जा रहे हैं. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 324(5), 326(b) और मेट्रो एक्ट की धारा 78 के तहत कार्रवाई की गई है.

बिना अनुमति चल रहा था काम

जांच में यह बात सामने आई है कि बोरवेल ड्रिलिंग के लिए बीएमसी से किसी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी. यानी पूरा काम नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा था. यही लापरवाही इतनी बड़ी घटना की वजह बनी.

मेट्रो सुरक्षा पर उठे सवाल

हालांकि टनल में हुआ नुकसान मामूली बताया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर ड्रिलिंग थोड़ी और गहराई तक चली जाती, तो बड़ा हादसा भी हो सकता था.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस लापरवाही में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी करके किए गए काम शहर की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं.