हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध

महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध

Nitesh Rane News: बीजेपी विधायक नितेश राणे ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के NDA सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और देश में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए  उठाए जा रहे कदमों को सराहा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 01 May 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू, 33% आरक्षण मिलेगा.

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे इन दिनों सिंधुदुर्ग के दौरे पर हैं. यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के NDA सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों और देश में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए  उठाए जा रहे कदमों की सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर महिला विरोदी होने का आरोप लगाया कि वो महिलाओं के लिए लिए गए फैसलों का विरोध करता है और अड़चने पैदा करते हैं. 

उन्होंने मीडिया से बातचीत में, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और विधायिकाओं में उनके लिए नेतृत्व की ज़्यादा भूमिकाएं सुनिश्चित करने के लिए 'नारी शक्ति बिल 2023' पारित किया था. अब इसे लागू कर दिया गया है और सरकार की कोशिश है कि इसे जनगणना और परिसीमन से अलग करके  लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे-जैसे मोदी सरकार महिलाओं के हक के लिए काम कर रही है कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है."

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को होगी जेल? कीचड़ कांड में कोर्ट ने सुनाई एक महीने की सजा

नितेश राणे ने कहा- कांग्रेस है महिला हितों के खिलाफ

नितेश राणे ने कहा कि जब भी मोदी सरकार या राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके विकास के लिए कोई कानून लाती है या योजना लाती है कांग्रेस इसका विरोध करती है. उन्होंने कहा, "जब मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ विधेयक लाई थी तब भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. राज्य में देवेंद्र फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना लेकर आई तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया.  महिलाओं के विकास के लिए कोई भी निर्णय हो कांग्रेस इसका विरोध करती है."

गौर हो कि सितंबर 2023 में  नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) को 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसे लागू करने के पीछे कुछ शर्तें थीं.  शर्त यह कि जनगणना 2026 और उसके बाद होने वाले परिसीमन की प्रकिया पूरा होने के बाद ही यह कानून लागू हो सकेगा. इस कानून के लागू हो जाने के बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा. हालांकि,  अब इन शर्तों को सरकार हटाने में जुट गई है.  16 अप्रैल 2026 से यह कानून केंद्र सरकार ने इसे लागू कर दिया है. जनगणना और परिसीमन से अलग करके इसे लागू करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है. 

'मैं किसी गोल टोपी और दाढ़ी वालों की वजह से विधायक नहीं बना', मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान

और पढ़ें
Published at : 01 May 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Women Empowerment Nitesh Rane NDA MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध
महिलाओं के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे नितेश राणे, बोले- हर बार महिला हितों की नीतियों करती है विरोध
महाराष्ट्र
'ऑटोवालों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि...', राज ठाकरे के इस बयान से गहराया मराठी भाषा विवाद
'ऑटोवालों में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि...', राज ठाकरे के इस बयान से गहराया मराठी भाषा विवाद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IPS-DCP रैंक के 21 अफसरों का ट्रांसफर
महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IPS-DCP रैंक के 21 अफसरों का ट्रांसफर
महाराष्ट्र
Mumbai News: वरिष्ठ कलाकारों रविंद्र चव्हाण का सम्मान! CAWT को 1 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान
वरिष्ठ कलाकारों रविंद्र चव्हाण का सम्मान! CAWT को 1 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
बिहार
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
ऑटो
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
एग्रीकल्चर
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget