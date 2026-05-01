Mumbai Indians Playoff Qualification Chances: IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर बहुत मुश्किल रहा है. कप्तान हार्दिक पांड्या लगातार आलोचनाओं में घिरे हैं, क्योंकि उनके अंडर MI की टीम सीजन में 8 मैच खेलकर सिर्फ दो जीत दर्ज कर सकी है. आईपीएल 2026 की अंक तालिका में (IPL 2026 Points Table) में मुंबई की टीम नौवें नंबर पर है.

लीग स्टेज में मुंबई के आधे से ज्यादा मैच संपन्न हो चुके हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उसका आईपीएल 2026 से बाहर होना अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गया है, या फिर अब भी उसके प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बची हुई है. यहां समझ लीजिए मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का पूरा समीकरण.

क्या अब भी प्लेऑफ की उम्मीद बाकी?

मुंबई इंडियंस 8 मैच खेल चुकी है, जिनमें दो जीत के बाद उसके 4 अंक हैं. सच्चाई यह है कि MI अब भी आसानी से प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है, लेकिन समस्या यह है कि उसे अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीतने होंगे. लीग स्टेज में MI के 6 मुकाबले बाकी हैं और इन सभी मैचों को जीतकर मुंबई अब भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है.

16 अंक एक ऐसा मानक है, जहां पहुंचने पर टीम का प्लेऑफ क्वालीफिकेशन पक्का हो जाता है. अगर अगले सभी मैच जीतकर 16 अंकों तक पहुंचना है, तो इसके लिए हार्दिक पांड्या और उनकी सेना को एकजुट होकर खेलना होगा.

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एक भी हार मिली तो बाहर!

मुंबई इंडियंस की अभी तक फॉर्म को देखा जाए तो उसके लिए सभी 6 मुकाबले जीतना बहुत मुश्किल टास्क होगा. मान लीजिए MI अगले 6 में से 5 मैच जीत जाती है, तो उसके कुल अंकों की संख्या 14 हो जाएगी. क्या ऐसी परिस्थिति में भी मुंबई अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर सकती है.

हाँ, मुंबई अगले 6 में से पांच मैच जीतकर भी प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है, लेकिन उसे अन्य मैचों के परिणामों पर निर्भर रहना होगा. सबसे पहली बात यह कि मुंबई को अपना नेट रन-रेट सुधारना होगा, जो अभी -0.784 है. ऐसी परिस्थिति आने पर मुंबई टीम को उम्मीद करनी होगी कि अगर कोई अन्य टीम भी 14 पॉइंट्स तक पहुंचती है, तो उसका नेट रन रेट MI से कमजोर हो.

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