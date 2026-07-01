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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?

हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?

Bottle Gourd In Growing At Rooftop: हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन तो इस बेहतरीन तरीके को अपनाकर आप अपने घर की छत पर ही बड़े और शानदार साइज की लौकी आसानी से उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Jul 2026 10:11 AM (IST)
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Bottle Gourd In Growing At Rooftop: आजकल मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर हरी सब्जियों में धड़ल्ले से केमिकल और कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है. जो हमारी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी हरी और ताजी सब्जियां खाने के शौकीन हैं. तो बाजार के भरोसे बैठने के बजाय अपनी खुद की छत का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

जी हां आप अपने घर की छत पर ही एकदम शुद्ध और केमिकल फ्री लौकी बेहद आसानी से उगा सकते हैं. लौकी एक ऐसी हरी सब्जी है जिसे बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती और यह कम जगह में भी बंपर फल देती है. अपनी छत पर गार्डनिंग करने का मजा ही कुछ और है. क्योंकि इससे आपको बिना किसी मिलावट के एकदम ताजी और पौष्टिक लौकी खाने को मिलती है.

ऐसे करें छत पर लौकी उगाने की शुरूआत 

छत पर लौकी का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज के गमले या ग्रो बैग का चुनाव करना होगा. लौकी की जड़ें काफी फैलती हैं. इसलिए कम से कम 15 से 18 इंच का बड़ा गमला या ग्रो बैग लें. अब बारी आती है मिट्टी तैयार करने की जो इस पूरी प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है. 

ऐसे तैयार करें मिट्टी

इसके लिए आप नॉर्मल मिट्टी में 40 फीसदी गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं. तो साथ ही मिट्टी को हल्का और न्यूट्रिशन से भरपूर बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी कोकोपीट और नीम खली भी मिक्स कर लें. इस मिक्सचर को गमले में भरकर अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड लौकी के बीज करीब एक इंच की गहराई में लगा दें और हल्का पानी दें.

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मचान का तरीका 

लौकी एक बेल वाली फसल है. इसलिए जब इसका पौधा थोड़ा बड़ा होने लगे. तो इसे ऊपर चढ़ाने के लिए रस्सी या लकड़ी की मदद से एक मजबूत मचान  बना दें. लौकी के पौधे को दिनभर में कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप मिलनी जरूरी है. इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी दिखे, क्योंकि ज्यादा पानी से जड़ें खराब हो सकती हैं. 

3G कटिंग का कमाल

अगर आप कम समय में ढेर सारी लौकियां पाना चाहते हैं. तो पौधे में 3G कटिंग का तरीका अपनाएं. जब मुख्य बेल 7-8 फीट लंबी हो जाए. तो उसके आगे का सिरा काट दें. इससे साइड से नई शाखाएं निकलेंगी जिनमें मेल फ्लावर्स की जगह फीमेल फ्लावर्स ज्यादा आएंगे और आपकी बेल लौकियों से लद जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Jul 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Bottle Gourd Farming Tips Farming News
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