महाराष्ट्र कृषि दिवस पर CM फडणवीस का बड़ा ऐलान, किसानों को दिन में मिलेगी बिजली

आज पूरे महाराष्ट्र में कृषि दिवस को बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर राज्य में एक भव्य कृषि पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से राज्य की कृषि रणनीतियों, वर्तमान योजनाओं और भविष्य के विज़न को विस्तार से साझा किया गया. इसी कार्यक्रम में किसानों की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी समस्या को दूर करते हुए अहम ऐलान भी किया गया.

अब रात में नहीं करना पड़ेगा बिजली का इंतजार

समारोह को संबोधित करते हुए CM फडणवीस की तरफ से बताया गया कि किसानों को खेती के लिए रात में बिजली मिलने से कई गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को साल के बारहों महीने दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी.

जानकारी दी गई कि वर्तमान में राज्य के लगभग 75 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है, और इस वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत किसानों तक यह सुविधा पहुंचा दी जाएगी. शुरुआत में दिन के समय 8 घंटे बिजली दी जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाएगा, ताकि रात के समय खेती का जोखिम न उठाना पड़े.

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बीजों का सर्टिफिकेशन अनिवार्य, विकसित किया गया AI ऐप

कृषि में मशीनीकरण पर जोर देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का बजट देश में सबसे अधिक रखा गया है. नकली बीजों की बिक्री और किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकारी वेबसाइट के माध्यम से सभी प्रकार के बीजों का सर्टिफिकेशन पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है.

इसके अलावा, लागत में कमी लाने के लिए कृषि क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी दिशा में देश का पहला कृषि-आधारित AI ऐप विकसित किया गया है, जो सीधे कृषि विभाग के पास उपलब्ध है. पिछले तीन वर्षों में बागवानी क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति की भी सराहना की गई.

पशुपालन का किया जाएगा विस्तार

कार्यक्रम के अंत में यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के लिए पशुपालन क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार किए जाने पर सरकार की तरफ से गंभीरता से विचार किया जा रहा है. साथ ही, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौतियों को देखते हुए कृषि तकनीकों को और उन्नत बनाए जाने पर भी काम किया जा रहा है.

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