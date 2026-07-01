मूसलाधार बारिश से पानी-पानी हुई मुंबई! रेड अलर्ट जारी, प्रशासन की लोगों से अपील- अलर्ट रहें

मुंबई में बुधवार (1 जुलाई) सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर असर डालना शुरू कर दिया है. कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है. इसी बीच मौसम विभाग ने मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों के लिए अगले तीन घंटों तक अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है.

मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े ने कहा कि अगले 3 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 196 जारी किया गया है. उन्होंने लोगों से बारिश का आनंद लेते समय भी पूरी सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की.

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जोगेश्वरी में पेड़ गिरने से टेम्पो दबा

भारी बारिश के बीच जोगेश्वरी पश्चिम के ए.सी. रोड पर एक बड़ा पेड़ अचानक गिर गया. पेड़ सड़क किनारे खड़े एक टेम्पो पर गिरा, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में पास में लगा बिजली का मीटर बॉक्स भी टूट गया.

घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली. सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने के साथ यातायात सामान्य कराने का काम शुरू कर दिया.

अंधेरी के मरोल में कारों पर गिरा पेड़

बारिश के कारण अंधेरी के मरोल इलाके में भी एक बड़ा पेड़ सड़क किनारे खड़े वाहनों पर गिर गया. इस हादसे में दो से तीन वाहनों को नुकसान पहुंचा है. हालांकि यहां भी किसी के घायल होने की खबर नहीं है.इस घटना को लेकर शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने विधानसभा में मुद्दा उठाया और बारिश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई.

लगातार बारिश के कारण मुंबई के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है. घाटकोपर के एलबीएस रोड पर सड़कें पानी से लबालब भर गईं, जिससे विक्रोली से घाटकोपर की ओर जाने वाला यातायात प्रभावित हुआ.

वहीं वरली कोलीवाड़ा इलाके में भी सड़कों पर पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है. प्रशासन की टीमें जलभराव वाले इलाकों में हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

यातायात पर भी दिखा बारिश का असर

तेज बारिश का असर शहर के ट्रैफिक पर भी देखने को मिला. बोरीवली से मुंबई की ओर आने वाले मार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई, जबकि मुंबई से बोरीवली की ओर जाने वाला यातायात फिलहाल सामान्य बना हुआ है.

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हालांकि अभी शहर में बड़े स्तर पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन कई जगह पानी भरने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लें, जलभराव वाले रास्तों से बचें और पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के आसपास खड़े होने से परहेज करें. अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य किया जाएगा.