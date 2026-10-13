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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: रायगढ़ में निर्माणाधीन ढांचा गिरा, 8 मजदूर घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

महाराष्ट्र: रायगढ़ में निर्माणाधीन ढांचा गिरा, 8 मजदूर घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

महाराष्ट्र के रायगढ़ में निर्माणाधीन ढांचा गिरने से 8 मजदूर घायल हो गए. फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. अनुमान है कि 20 से 25 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 13 Oct 2026 12:56 PM (IST)
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महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर तालुका के मनकीवली में मंगलवार (13 अक्टूबर) को एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर गिर गया. जानकारी है कि इस हादसे में कुछ मजदूर फंसे हुए हैं. अभी यह साफ नहीं है कि यह स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन किस वजह से गिरा है. बचाव के लिए रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा जा चुका है. हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं. यह हादसा तब हुआ जब प्राइवेट कंस्ट्रक्शन चल रहा था.

रायगढ के खलापुर तालुका के मनकीवली में निर्माण स्थल पर ढांचा गिरने की दुर्घटना में अनुमान है कि 20 से 25 मजदूर फंसे हुए हैं. 8 मजदूरों के गंभीर रुप से घायल होने की जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि मलबे को हटाने के लिए क्रेन और हाइड्रा सहित भारी मशीनों की तत्काल आवश्यकता है. घायल व्यक्तियों को खोपोली सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया है.

रिहायशी इमारत बनाने का चल रहा था काम

बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर एक रिहायशी इमारत बनाई जा रही थी. इसका सामान लाने के लिए एक शेड तैयार किया जा रहा था. इसी बीच शेड गिरा और कंस्ट्रक्शन का सारा सामान मजदूरों के ऊपर गिरा, जिससे वह घायल हो गए. घटना के समय 30 से 35 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 20 से 25 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें से 8 अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं.

रिहायशी इमारत के निर्माण के दौरान पूरा शेड भर-भराकर नीचे गिरा. घटना के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया है. मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेजी से जारी है. वहीं पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

कंस्ट्रक्शन मालिक पर कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने जिसका यह कंस्ट्रक्शन था उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है. फिलहाल प्रशासन घटना के पीछे के कारणों की गहन जांच में जुट गया है. साथ ही फंसे हुए मजदूरों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
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