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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'गलतियां हो सकती हैं...', राहुल गांधी की याचिका में खामियों पर बोले संजय राउत

'गलतियां हो सकती हैं...', राहुल गांधी की याचिका में खामियों पर बोले संजय राउत

विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 14 खामियां सामने आने पर अब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां सामने आई हैं उनमें...

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Oct 2026 11:21 AM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 14 डिफेक्ट यानी तकनीकी खामियां सामने आई हैं. इसपर अब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है.

उन्होंने इसपर सवाल किए जाने पर कहा कि गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को सुधारा जाएगा. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि याचिकाकर्ताओं में से एक वो भी हैं. ये याचिका SIR को लेकर ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है. 

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राउत ने और क्या कहा?

SIR को लेकर ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कमियों पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक कर लेंगे. मैं उन याचिकाकर्ताओं में से एक हूं, जिनमें कल के विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी पार्टियां भी शामिल हैं."

राउत ने कहा- हम ज्ञानेश का इस्तीफा चाहते हैं

संजय राउत ने दोहराया कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहता है. उन्होंने कहा, "हम ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं, चुनाव आयोग में चल रहे घोटालों को रोकना चाहते हैं, चुनाव आयोग में जो राजनीतिक दबाव चल रहा है, उसे रोकना चाहते हैं और SIR को रोकना चाहते हैं,  जिन 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको बहाल करवाना चाहते हैं." इसके अलावा राउट ने जानकारी दी कि आज (13 अक्टूबर) राहुल गांधी ने शाम 4 बजे INDIA गठबंधन के सांसदों को चाय पर बुलाया है. इस बैठक में विपक्ष आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा. 

मामला क्या है?

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में की गई गड़बड़ियों पर प्रकाश डाला गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं. इस याचिका में विपक्ष की कई मांगे शामिल हैं. याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसमें 14 खामियां बताई है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 13 Oct 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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