'गलतियां हो सकती हैं...', राहुल गांधी की याचिका में खामियों पर बोले संजय राउत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में 14 डिफेक्ट यानी तकनीकी खामियां सामने आई हैं. इसपर अब शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है.

उन्होंने इसपर सवाल किए जाने पर कहा कि गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को सुधारा जाएगा. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि याचिकाकर्ताओं में से एक वो भी हैं. ये याचिका SIR को लेकर ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है.

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राउत ने और क्या कहा?

SIR को लेकर ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कमियों पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम उन्हें ठीक कर लेंगे. मैं उन याचिकाकर्ताओं में से एक हूं, जिनमें कल के विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी पार्टियां भी शामिल हैं."

राउत ने कहा- हम ज्ञानेश का इस्तीफा चाहते हैं

संजय राउत ने दोहराया कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहता है. उन्होंने कहा, "हम ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं, चुनाव आयोग में चल रहे घोटालों को रोकना चाहते हैं, चुनाव आयोग में जो राजनीतिक दबाव चल रहा है, उसे रोकना चाहते हैं और SIR को रोकना चाहते हैं, जिन 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं उनको बहाल करवाना चाहते हैं." इसके अलावा राउट ने जानकारी दी कि आज (13 अक्टूबर) राहुल गांधी ने शाम 4 बजे INDIA गठबंधन के सांसदों को चाय पर बुलाया है. इस बैठक में विपक्ष आगे की रणनीति पर चर्चा करेगा.

मामला क्या है?

बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. इसमें SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों में की गई गड़बड़ियों पर प्रकाश डाला गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं. इस याचिका में विपक्ष की कई मांगे शामिल हैं. याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसमें 14 खामियां बताई है.

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