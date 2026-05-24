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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रPune News: दर्शन के बहाने मंदिर में घुसा चोर, देवी का 1 किलो चांदी का मुकुट लेकर हुआ गायब, CCTV से खुलासा

Pune News: दर्शन के बहाने मंदिर में घुसा चोर, देवी का 1 किलो चांदी का मुकुट लेकर हुआ गायब, CCTV से खुलासा

Pune News In Hindi: तुलजाभवानी देवी मंदिर में अज्ञात एक अज्ञात चोर ने मंदिर के पुजारी की नाक के नीचे देवी का चांदी का मुकुट चुरा के फरार हो गया. घटना के बाद तलेगांव दाभाडे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 May 2026 03:59 PM (IST)
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पुणे के तलेगांव दाभाडे में स्थित तुलजाभवानी देवी मंदिर में एक चोर ने मंदिर के पुजारी की नाक के नीचे ही चोरी की वारदात को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. इस अज्ञात चोर ने देवी का चांदी का मुकुट चुरा लिया. CCTV में कैद हुई इस घटना ने चोर की बेहद चालाकी को उजागर कर दिया है. एक व्यक्ति दर्शन (आशीर्वाद) लेने के बहाने मंदिर में दाखिल हुआ था.

मंदिर के पुजारी को चोरी का जरा भी नहीं हुआ शक

शुरुआत में उस व्यक्ति ने बड़े ही शांत भाव से देवी की पूजा-अर्चना की हाथों में नारियल लिए हुए, उसने देवी को कुमकुम (सिंदूर) भी लगाया. नतीजतन, मंदिर के पुजारी को उसके इरादों पर जरा भी शक नहीं हुआ. हालांकि, कुछ ही पलों में, आरोपी ने मौके का फायदा उठा लिया. जैसे ही पुजारी का ध्यान कहीं और भटका, आरोपी ने देवी का लगभग एक किलोग्राम वजनी चांदी का मुकुट एक रुमाल में छिपाया और मंदिर से फरार हो गया.

इस बीच, घटना का पता चलते ही, तलेगांव दाभाडे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मंदिर का CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है. मास्क और टोपी पहनकर आए इस अज्ञात चोर का पता लगाना अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है.

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सेंट्रल जेल में कुछ कैदी की आपस में हुई लाड़ई, 2 कैदी घायल

कपूरथला सेंट्रल जेल के अंदर कैदियों के बीच हुई झड़प पर कपूरथला पुलिस ने ट्वीट किया कि, 'आज रात लगभग 9:30 बजे, कपूरथला पुलिस को पता चला कि कपूरथला सेंट्रल जेल में कुछ कैदी आपस में लड़ रहे थे. कानून-व्यवस्था की स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया. इस पूरी कार्रवाई के दौरान, 2 कैदी घायल हो गए.' 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 24 May 2026 03:59 PM (IST)
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