महाराष्ट्र: पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, दो ट्रकों की भिड़ंत में 2 की मौत, 2 घायल

महाराष्ट्र में सोमवार सुबह 5 बजे पुणे-मिम्बाई एक्सप्रेसवे पर खालापुर फ़ूड मॉल के पास दो भारी वाहनों में भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी. हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गए. जबकि पीछे से आ रही एक कारण दोनों गाड़ियों में टक्कर में मार दी. इससे दो लोग और घायल गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है.

इस हादसे के चलते पुणे-मुंबई लिंक को एक घंटे के लिए बंद करना पड़ा, जिससे मुंबई जाने वाले वाहनों की लंबी लाइन लग गयी. तकरीबन दो घंटे तक ट्रैफिक बंद रहने से जाम काफी लंबा हो गया.इसके बाद डायवर्जन कर ट्रैफिक शुरू किया गया.

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आमने-सामने हुई टक्कर

जानकारी के मुताबिक, दोनों ट्रक आमने-सामने काफी स्पीड में थे,और इतनी तेज टक्कर थी कि दोनों ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीएम मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. पुलिस हादसे को ओवर स्पीड मानकर चल रही है, बाकी जांच शुरू की जा रही है.

मिसिंग लिंक पर डायवर्जन

हादसे के चलते लिंक पर ट्रैफिक रोक दिया गया, जिससे जाम लगने लगा. इसके बाद पुलिस ने ट्रैफिकि को पुराने पुणे-मुंबई हाईवे और एक्सप्रेसवे के दूसरे रूट से डायवर्ट किया.चूंकि तडके सुबह हादसा हुआ इस कारण लंबा जाम लग गया. दो घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को एक्सप्रेसवे से हटाने के बाद ट्रैफिक शुरू किया गया.

उधर मिसिंग लिंक पर लगातार हो रहे हादसों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें हाइवे अथौरिटी और परिवहन विभाग की लापरवाही को लेकर लोगों में नाराजगी है. लिंक पर द्र्श्यता संबंधी शिकायत कई बार हो चुकी है.साथ ही ओवर स्पीड को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही.

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