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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का डबल अटैक, कहीं 47 डिग्री की गर्मी तो कहीं बारिश का कहर

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का डबल अटैक, कहीं 47 डिग्री की गर्मी तो कहीं बारिश का कहर

Vidarbha Heatwave Alert: महाराष्ट्र में एक ओर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, वहीं कई जिलों में प्री-मानसून बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

By : एबीपी महाराष्ट्र डेस्क | Updated at : 24 May 2026 11:41 AM (IST)
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Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कई जिलों में प्री-मानसून बारिश ने तबाही मचा दी है. प्रकृति के इस अजीब व्यवहार का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों पर देखने को मिल रहा है.

मौसम विभाग ने कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के साथ पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं विदर्भ में आज भी लू का प्रकोप जारी रहने की चेतावनी दी गई है. नागरिकों को दोपहर में जरूरी काम न होने पर घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

कई जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, शनिवार को ब्रह्मपुरी देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके साथ ही चंद्रपुर 46.2 डिग्री, गढ़चिरोली 46 डिग्री, अमरावती 45.4 डिग्री और नागपुर 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. अमरावती, अकोला, यवतमाल और वर्धा जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नागपुर और गढ़चिरोली समेत कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है.

यवतमाल के दिग्रस में एक ही दिन में तीन लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया है. आशंका जताई जा रही है कि इनकी मौत लू लगने से हुई है. मृतकों में एक की पहचान आनंद राजू वाडवे के रूप में हुई है, जबकि अन्य दो लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. भंडारा में लगातार चौथे दिन तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया, जिससे लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए.

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बारिश से किसानों को भारी नुकसान

रत्नागिरी, राजापुर, लांजा और संगमेश्वर में प्री-मानसून बारिश की जोरदार बौछारें देखने को मिलीं. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है. रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की संभावना के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है.

दूसरी ओर, जालना जिले में तेज बारिश और आंधी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसमें केले के बागानों को बड़ा नुकसान हुआ है. इस दौरान परतूर तालुका के फुलवाड़ी शिवर इलाके में महिला किसान यशोदा अब्दल का डेढ़ एकड़ का केला बाग पूरी तरह बर्बाद हो गया. कई जगहों पर पेड़ की टहनी गिरने, सौर पैनल टूटने और पशुधन की मौत की भी खबरें सामने आई हैं. हाथों में आई फसल बर्बाद होने से किसान बेहाल हैं.

29 मई से बढ़ सकती है मानसून पूर्व बारिश

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 29 मई से राज्य में मानसून पूर्व बारिश तेज हो सकती हैं. इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे महाराष्ट्र में मानसून सामान्य से कुछ दिन पहले आने की संभावना है. हालांकि, मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉ. कैलाश डाखोरे ने किसानों को जल्दबाजी में बुवाई न करने की सलाह दी है.

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Published at : 24 May 2026 11:39 AM (IST)
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Pre-monsoon Rain Heatwave Alert MAHARASHTRA NEWS WEATHER UPDATE Pre Monsoon Rain
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