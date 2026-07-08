पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में गिरी बिल्डिंग, 14-15 लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Pune Building Collapsed: पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में गिरी बिल्डिंग, 14-15 लोग दबे, रेस्क्यू जारी
Pune Building Collapsed News: पिंपरी-चिंचवड़ में वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट परिसर में बारिश के बाद कचरे का विशाल ढेर ढहकर इमारत पर गिर गया. एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस बचाव अभियान में जुटी हैं.
पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के मोशी में एक बिल्डिंग गिर गई है. बिल्डिंग में 14 से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है. बिल्डिंग मोशी कचरा डिपो के पास है. शुरुआती अंदाज़ा है कि भारी बारिश की वजह से कचरे का पहाड़ बिल्डिंग पर आ गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना के समय इमारत में कई लोग मौजूद थे. फिलहाल, करीब 15 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई. राहत और बचाव कार्य जारी है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुणे आपदा प्रबंधन विभाग और दमकल विभाग की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं. बचाव दल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर रहे हैं.
Mumbai Rain Update: मुंबई, ठाणे, नासिक में अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज, पालघर, नासिक घाट लिए रेड अलर्ट जारी
भारी बारिश के चलते हुआ हादसा
पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी ने कहा, "पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम के मोशी स्थित वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के पास एक बड़ा कचरे का ढेर था, जिसे सैनिटरी लैंडफिल कहा जाता है. यह ढेर प्लांट की 3 मंजिला प्रशासनिक इमारत से करीब 30 मीटर की दूरी पर स्थित था. पिछले दो-तीन दिनों में 400 मिमी से अधिक हुई भारी बारिश के कारण यह कचरे का ढेर भूस्खलन की तरह ढह गया और प्रशासनिक भवन पर आ गिरा."
उन्होंने आगे बताया, "घटना के समय इमारत के अंदर करीब 20 लोग मौजूद थे. इनमें से 4 लोग खुद बाहर निकलने में सफल रहे. करीब 15 लोग अब भी इमारत के अंदर फंसे हुए हैं. हालांकि, उनसे संपर्क स्थापित हो चुका है. हमारी फायर ब्रिगेड की टीम उनसे लगातार संपर्क में है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. फिलहाल किसी के मौत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है."
'क्या अखिलेश यादव रामभक्त नहीं हैं?', चढ़ावा चोरी पर संजय राउत ने क्यों कही ऐसी बात
पहुंचेगी सेना की एक टुकड़ी
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने कहा, "करीब 15 से 16 लोग फिलहाल इमारत की पहली मंजिल पर फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है. एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें शुरुआत से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं, जबकि सेना की एक टुकड़ी भी मौके पर पहुंचने वाली है. फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है."