हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'सरकार के पास EVM से छेड़छाड़ करने का पर्याप्त समय', निकाय चुनाव के नतीजे टलने पर बोले पृथ्वीराज चव्हाण

'सरकार के पास EVM से छेड़छाड़ करने का पर्याप्त समय', निकाय चुनाव के नतीजे टलने पर बोले पृथ्वीराज चव्हाण

Maharashtra Nikay Chunav: मतगणना टलने पर पृथ्वीराज चव्हाण ने आरोप लगाया कि सरकार को EVM से छेड़छाड़ करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा. वे बोले कि इससे चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 04 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के द्वारा एक आरोप ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना स्थगित होने से सरकार को ईवीएम में छेड़छाड़ करने का पर्याप्त अवसर मिल जाएगा. उनका कहना है कि जब मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने सभी स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर से बढ़ाकर 21 दिसंबर करने का आदेश दिया है, तो इस अतिरिक्त अवधि का दुरुपयोग हो सकता है. 

चव्हाण का यह आरोप सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है और मतदाताओं के बीच भरोसे की कमी को उजागर करता है. पुणे में 3 दिसंबर को दिए इस बयान में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस फैसले के चलते लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती दिख रही है.

पहले चरण के मतदान में दिखी अच्छी भागीदारी

महाराष्ट्र के 263 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पहले चरण के मतदान के दौरान अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली और कुल 67.63 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. पीटीआई के अनुसार, यह मतदान प्रतिशत दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर जनता की रुचि और जागरूकता अभी भी मजबूत है, लेकिन इसके बाद उत्पन्न राजनीतिक विवाद ने माहौल गर्म कर दिया है. धुले जिले में एक स्थानीय निकाय के अध्यक्ष और पार्षद का निर्विरोध चुना जाना भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह राजनीतिक समीकरणों में एकतरफा स्थिति का संकेत देता है. 

क्या है उच्च न्यायालय के निर्देश?

मुंबई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अब महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना 21 दिसंबर को करानी होगी. अदालत का निर्णय प्रशासनिक और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया बताया जा रहा है, हालांकि विपक्षी दलों ने इस विलंब पर सख्त आपत्तियां जताई हैं. उनका कहना है कि जब मतदान एक निश्चित दिन पर शांतिपूर्ण ढंग से हो चुका है, तो मतगणना को लगभग तीन सप्ताह तक टालना कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है. अदालत का तर्क है कि प्रक्रिया को सुचारू रखने और सभी दस्तावेजी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यह समय जरूरी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह निर्णय विवादों में घिर गया है और इसका असर जनमानस में भी दिखाई दे रहा है.

इसी संदर्भ में पृथ्वीराज चव्हाण ने सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम वाले बक्से लगभग 16 से 17 दिनों तक गोदामों में रखे रहेंगे और इस अवधि में उनके साथ छेड़छाड़ करना आसान हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस दौरान पूरी छूट मिल जाएगी और यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. 

उनके अनुसार लंबे समय तक मशीनों का सुरक्षित रहना आवश्यक है, वरना चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास टूट सकता है. चव्हाण ने कहा कि पहले ही आम लोगों में चुनावी प्रणाली को लेकर संदेह बढ़ रहा है और यदि ऐसे फैसले पारदर्शी ढंग से न लिए जाएं तो यह भ्रम और गहरा हो सकता है. उन्होंने चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया को और मजबूत और भरोसेमंद बनाने की अपील की है ताकि मतदाता बिना किसी शंका के मतदान और परिणाम दोनों पर विश्वास कर सकें.

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 09:04 AM (IST)
Tags :
Prithviraj Chavan Maharashtra Nikay Chunav MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
शिक्षा
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
हेल्थ
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget