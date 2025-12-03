मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) की कांदिवली यूनिट ने बोरीवली इलाके से दो ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से हाई-क्वालिटी हेरोइन और 5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. जब्त की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है.

गिरफ्तार दोनों युवक कलंबोली और पनवेल के रहने वाले हैं. एएनसी अधिकारियों को सूचना मिली थी कि दो लोग बोरीवली इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करने आने वाले हैं. इसके बाद अधिकारियों ने जाल बिछाया और संदिग्धों के आने का इंतजार किया.

मौके पर पहुंचे दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई, जिसमें उनके पास से ड्रग्स बरामद हुई. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. क्राइम ब्रांच की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह ड्रग्स कहां से लाई गई थी और किसे सप्लाई की जानी थी. इसी दिशा में कार्गो रजिस्टर और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

पहले भी हुई थी बड़ी ड्रग्स बरामदगी

इससे पहले सोमवार को भी मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक सेल की कांदिवली यूनिट ने एक दंपत्ति को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन मिली थी. शुरुआती जांच में पता चला कि यह दंपति घर पर ही ड्रग्स तैयार कर सप्लाई कर रहा था, जिससे एजेंसी को ड्रग्स नेटवर्क की नई परतों की जानकारी मिली.

सप्लाई रूट और नेटवर्क की पड़ताल तेज

क्राइम ब्रांच अब नए केस को पुराने मामलों से जोड़कर देख रही है, ताकि यह समझा जा सके कि ड्रग्स की सप्लाई कहां से संचालित हो रही थी और किन-किन लोगों को भेजी जा रही थी. जांच टीम सप्लायर्स के बीच मौजूद कड़ी, संभावित खरीददारों और छिपे नेटवर्क की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, दोनों मामलों की जांच से यह संकेत मिला है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय ड्रग्स रैकेट को लेकर एक बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है.