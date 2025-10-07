हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई को मिलेगा एक और हवाई अड्डा, कमल के आकार का बना है एयरपोर्ट, ये हैं खासियतें

मुंबई को मिलेगा एक और हवाई अड्डा, कमल के आकार का बना है एयरपोर्ट, ये हैं खासियतें

Navi Mumbai International Airport: पीएम मोदी कल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक रनवे से 2 करोड़ यात्री प्रति साल की क्षमता होगी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 05:45 PM (IST)
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वास्तुकला में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को अपनाया गया है, जो मंदिरों की नक्काशी, मुगल पैटर्न और महल की वास्तुकला में दिखाई देता है. टर्मिनल प्रसिद्ध आर्किटेक्ट जहा हदीद के द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि बीजिंग डाक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और ग्वांगझू ओपेरा हाउस के डिजाइन के लिए भी मशहूर हैं. इस डिजाइन में कमल फूल को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार (8 अक्टूबर) को नवी मुंबई पहुंचेंगे और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (NMIA) का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे. यह हवाईअड्डा करीब 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इसके पहले फेज का उद्घाटन बुधवार को होगा, जिसमें एक रनवे से 2 करोड़ यात्री प्रति साल की क्षमता होगी और ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स को हैंडल करेगा.

डीपी पाटिल के नाम पर रखा गया नाम

नए एयरपोर्ट का नाम दिवंगत लोकनेता दिनकर बालू (डीबी) पाटिल के नाम पर रखा जाएगा. डीबी पाटिल स्थानीय किसान नेता थे. डीबी पाटिल नवी मुंबई के पूरे इलाके में एक जाना-पहचाना चेहरा रहे हैं. उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने उन परिवारों के लिए बहुत काम किया, जिनकी जमीन शहर के विकास के लिए ली गई थी. उन्होंने इन परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजे की बातचीत की थी.

हर घंटे उड़ेंगी 20-23 फ्लाइट्स

एयरपोर्ट ने अकासा एयर, इंडिगो और एयर इंडिया के साथ डील फाइनल कर ली है, एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक पहले फेज की क्षमता लगभग पूरी हो जाएगी. शुरुआत में हर घंटे 20-23 फ्लाइट्स होंगी और बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है.

भारत में अभी कोई कार्गो हब नहीं है और नवी मुंबई इसे बदल देगा. ग्रुप का प्लान है कि नवी मुंबई को दुबई जैसे इंटरनेशनल पैसेंजर हब के तौर पर डेवलप किया जाए, एयरपोर्ट का डिजाइन ऐसा होगा कि इंटरनेशनल ट्रांसफर आसान हो, बिना बार-बार सिक्योरिटी और कस्टम्स चेक के.1,160 हेक्टेयर में फैला ये एयरपोर्ट आखिरकार चार टर्मिनल्स के साथ 10 करोड़ यात्री प्रति साल की क्षमता तक पहुंचेगा.

2 लाख नौकरियां होंगी पैदा

इस प्रोजेक्ट से 2 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. ये नौकरियां विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में होंगी. इसमें कई टिकाऊ सुविधाएं भी होंगी. जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और निष्क्रिय शीतलन (passive cooling) प्रणाली.

बुधवार (8 अक्टूबर) को दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. कार्यक्रम के दौरान वे मुंबई और नवी मुंबई से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (NMIA) की ये हैं खासियतें

भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट

Public-Private Partnership (PPP) मॉडल पर निर्मित

Adani Airports Holdings Ltd. की सहायक कंपनी — 74% हिस्सेदारी

CIDCO (सिडको) — 26% हिस्सेदारी

कुल क्षेत्रफल: 1160 हेक्टेयर

क्षमता: 9 करोड़ यात्री प्रति वर्ष, 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो

स्वचालित पीपल मूवर (APM) द्वारा सभी टर्मिनल जुड़े होंगे

वॉटर टैक्सी से कनेक्टिविटी वाला देश का पहला एयरपोर्ट

47 MW सोलर पावर प्लांट और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) स्टोरेज

ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अंडरग्राउंड फ्यूल सिस्टम और एफिशिएंट कार्गो-पैसेंजर नेटवर्क भी होगा

गृह मंत्रालय ने NMIA के लिए कुल 1840 सुरक्षाकर्मियों को मंजूरी दी है, जिनकी तैनाती हवाई अड्डे के परिचालन चरणों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी .

1160 हेक्टेयर में बना एयरपोर्ट

पहले चरण में 2 करोड़ यात्री क्षमता

19647 करोड़ से तैयार पहला चरण

दिसंबर 2025 से शुरू होंगी फ्लाइट

4 टर्मिनल के साथ 9 करोड़ यात्री क्षमता

32.5 लाख माल ढुलाई क्षमता

15 करोड़ यात्री क्षमता मुंबई के दोनों एयरपोर्ट से

एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर ने नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की तैयारी कर ली है. नोएडा एयरपोर्ट के लिए भी इंडिगो ने नवंबर 2023 में एमओयू किया था. अदाणी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी ने दो अक्टूबर को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लिया था. NMIA अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन महाराष्ट्र का संयुक्त उद्यम है, जिसमें AAHL की हिस्सेदारी 74 फीसदी है.

नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
PM Modi MAHARASHTRA NEWS NAVI MUMBAI
