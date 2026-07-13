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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रआमिर खान से लेकर इंजीनियर विवाद तक, अपने बयानों से क्या नितेश राणे बन रहे हैं नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2?

आमिर खान से लेकर इंजीनियर विवाद तक, अपने बयानों से क्या नितेश राणे बन रहे हैं नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2?

Nitesh Rane Controversial Statement: महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा "जब जानी-मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 13 Jul 2026 01:55 PM (IST)
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बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्टनिस्ट' आमिर खान अपने नीजी जीवन में क्या कर रहे हैं, भला उसका भारतीय राजनीति से क्या वास्ता हो सकता है? अगर आप गौर करें तो इसका राजनीति से कोई लेना-देना ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नितेश राणे को इससे बहुत फर्क पड़ता है. उन्होंने जरूरी मुद्दों को छोड़ आमिर खान की तीसरी शादी पर टिप्पणी कर डाली और इसे 'लव जिहाद' करार दे दिया. 

महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने कहा "जब जानी-मानी हस्तियां अपने निजी जीवन में ऐसे फैसले लेती हैं, तो हिंदू समाज को इस बारे में सोचना चाहिए. यह मेरी राय है. लव जिहाद का ‘ब्रांड एंबेसडर’ कौन है? क्या आमिर खान ऐसे व्यक्ति नहीं बन रहे हैं? जो हिंदू युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें ऐसे अभिनेताओं को बड़ा व्यक्ति बनाने से पहले सोच-समझकर विचार करना चाहिए." यह नितेश टिप्पणी अब सियासत का हिस्सा बन गई है.

'आमिर खान लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर', तीसरी शादी से नाराज BJP मंत्री नितेश राणे का बड़ा बयान

क्या नितेश राणे बन रहे नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2?

नितेश राणे की इस टिप्पणी के बाद से यही चर्चा है कि नितेश राणे अब मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 'पार्ट-2' बनते जा रहे हैं. हालांकि, यह कोई पहली बार नहीं जब राणे ने इस तरह का बयान दिया हो. वो कहीं भी किसी भी मुद्दे को उठाकर विवादित बयान दे डालते हैं और चर्चा का विषय बन जाते हैं. अगर राणे के पिछले कुछ सालों के बयानों पर गौर करें तो पायेंगे कि उनको हर उस मुद्दे में कूदना है, जहां से उनका दूर-दूर तक कोई नाता ही नहीं है. ऐसा लगता है जैसे वो सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं.  

जब दे डाली मुसलमानों को खुली धमकी

सितंबर 2024 में अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया था तब उन्होंने मुसलमानों को खुली धमकी देते हुए कहा था अगर रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ किया गया, तो वे मस्जिदों में घुसकर मारेंगे. इस बयान के बाद उनके खिलाफ मामला तक दर्ज हुआ था. 

सरकारी इंजीनियर पर मछली फेंकने का मामला

साल 2019 में राणे मुंबई-गोवा हाईवे के काम को लेकर खुश नहीं थे तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के सब-डिवीजनल इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को कंकावली के पास एक पुल पर बुलाया था और फिर अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनपर  कीचड़ और मछलियां फेंकी थी. इस मामले में उन्हें जेल तक जाना पड़ा था. बता दें कि तब राणे कांग्रेस में थे. 

और भी रहे हैं विवाद

इसके अलावा भी वो अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं. दिसंबर 2024 में पुणे जिले की एक रैली में नितेश राणे ने केरल को 'मिनी पाकिस्तान' कह दिया था. उन्होंने केरल की तुलना 'मिनी पाकिस्तान'  से करते हुए कहा था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी इसी कारण यहां से जीते हैं. इस बयान के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया था, जिसके बाद राणे को सफाई तक देनी पड़ थी. इसके अलावा आदित्य ठाकरे जब साल 2021 में राज्य के पर्यटन मंत्री थे, तब नितेश राणे ने विधान भवन परिसर में आदित्य ठाकरे पर म्याऊं-म्याऊं कहकर तंज कसा था, जिसके बाद वो काफी चर्चा मे रहे थे.

नरोत्तम मिश्रा से क्यों जोड़ा जा रहा नितेश राणे को?

गौर करें तो राणे ठीक उसी तरह किसी भी मुद्दे में कूद जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा कूद पड़ते हैं. नरोत्तम मिश्रा बॉलीवुड की फिल्मों में हिरोइनें कैसे कपड़े पहन रही हैं, क्या बयान दे रही हैं और कैसे गानों पर डांस करती हैं उसपर अक्सर टिप्पणी के कारण चर्चा में रहे हैं. चाहे साल 2022 में फिल्म 'पठान' के गाने में दीपिका पादुकोण की 'भगवा बिकनी' पर टिप्पणी हो, चाहे साल 2023 का 'दतिया में ऐसे विकास हुआ कि हेमा मालिनी को भी नचवा दिया हो' वाला बयान हो या अक्टूबर 2021 में फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के 'रॉयल बंगाल मंगलसूत्र' अभियान के विज्ञापन  पर दिया बयान ही क्यों न हो. ऐसे कई मुद्दों पर नरोत्तम मिश्रा अक्सर बयान देते रहते हैं, जिनका उनके सियासी कामकाज से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन कूदना जरूर है. यही पैटर्न अब महाराष्ट्र में नितेश राणे भी दोहराते दिखाई दे रहे हैं. इसी कारण कहा जा रहा है कि नितेश राणे नरोत्तम मिश्रा पार्ट-2 बनते जा रहे हैं. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 13 Jul 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Narottam Mishra Nitesh Rane BJP MAHARASHTRA NEWS
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