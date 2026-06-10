मंबई में फर्जी RPF कांस्टेबल बनकर ट्रेन में घूम रहा था युवक, टिकट जांच में खुली पोल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मध्य रेलवे की टीटीआई ने फर्जी RPF कर्मी को पकड़ा.

आरोपी ने खुद को RPF बताया, फर्जी पहचान पत्र दिखाया.

धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज, जांच जारी है.

रेलवे ने यात्रियों को संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने की अपील की.

मुंबई मंडल में मध्य रेलवे की सतर्कता से एक फर्जी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) कर्मी का भंडाफोड़ हुआ है. मध्य रेलवे की ट्रैवलिंग टिकट इंस्पेक्टर (TTI) श्रद्धा सालुंखे और केतकी कदम ने 8 जून को मानखुर्द और वडाला रोड स्टेशनों के बीच चलने वाली एसी लोकल ट्रेन में एक युवक को पकड़ा है, जो बिना टिकट के ही फर्जी RPF कर्मी बनकर यात्रा कर रहा था.

श्रद्धा सालुंखे और केतकी एसी लोकल में ड्यूटी पर थीं. इस दौरान उन्होंने टिकट जांच के दौरान एक यात्री का टिकट चेक किया जो खुद को RPF कर्मी बता रहा था. उसने अपना RPF आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन कोई यात्रा प्राधिकरण नहीं दिखा सका. उसके आईडी कार्ड से भी संदेह पैदा हुआ और कुछ सवालों के जवाब न दे पाने से उनका संदेह और पुख्ता हो गया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

इस यात्री ने अपना नाम मोहम्मद मलंग खान बताया और अपने आप को कर्नाटक में RPF का जवान बताया. मलंग खान को हिरासत में लेकर तुरंत RPF और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया. जांच में इसके फर्जी RPF कर्मचारी होने, फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोपी पाया गया. आरोपी के खिलाफ लोकमान्य तिलक टर्मिनस (Kurla Terminus) रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 (BNS) की धारा 204, 337, 339, 340(2), 319(2), 318(4) और 137 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए फर्जी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है.

यात्रियों से सतर्क रहने की सलाह

मध्य रेल ने अपने एक बयान में सभी यात्रियों और कर्मचारियों से सतर्क रहने की अपील की है. सरकारी कर्मचारियों का रूप धारण करना कानूनी अपराध है. असली RPF कर्मियों के पास आधिकारिक पहचान पत्र होना चाहिए और उन्हें टिकट चेकिंग ड्यूटी में सहयोग करना चाहिए. रेलवे कर्मचारी होने का दावा करने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 139, निकटतम RPF चौकी या ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी को दी जानी चाहिए.