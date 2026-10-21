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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को बताया दाऊद जैसा, संजय राउत के बयान पर किया पलटवार

नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे को बताया दाऊद जैसा, संजय राउत के बयान पर किया पलटवार

महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना (UTB) से सांसद संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में उद्धव ठाकरे वही काम कर रहे हैं, जो कभी दाऊद इब्राहिम किया करता था.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 21 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि संजय राउत रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं. नितेश राणे ने आरोप लगाया कि संजय राउत अपने ही सहयोगी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं. 

'दाऊद इब्राहिम की राह पर चल रहे उद्धव ठाकरे'

नितेश राणे ने कहा कि संजय राउत को उद्धव ठाकरे की ओर देखना चाहिए. उनके आरोपों के मुताबिक ठाकरे दाऊद इब्राहिम की राह पर चल रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और मुंबई में उद्धव ठाकरे वही काम कर रहे हैं, जो कभी दाऊद इब्राहिम किया करता था.

नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि वह जिहादियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को ताकत देने, उनके लिए लड़ने और उन्हें फिर से खड़ा करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले संजय राउत को अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे की भूमिका पर ध्यान देना चाहिए. नितेश राणे के मुताबिक, उद्धव ठाकरे उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं.

फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'

'बिश्नोई गैंग के सदस्य सीएम फडणवीस की कैबिनेट में शामिल'

दरअसल, संजय राऊत ने बॉलीवुड हस्तियों को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग टारगेट कर रही है. इस बीच संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि बिश्नोई गैंग के सदस्य सीएम फडणवीस की कैबिनेट में भी शामिल हैं. इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने उन पर पलटवार किया है.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 21 Oct 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Nitesh Rane MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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