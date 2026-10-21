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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रलातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान

लातूर: 'फसल बर्बाद हो गई, बेटी की फीस माफ कर दो', किसान ने वीडियो पोस्ट कर दी जान

महाराष्ट्र के लातूर में एक लाचार किसान ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया है. उसने जान देने से पहले एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि फसल उसकी बर्बाद हो गई है और उसके पास पैसे नहीं है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 21 Oct 2026 09:51 AM (IST)
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महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पैसों की तंगी के कारण आत्महत्या कर ली है. 46 वर्षीय शंकर अबनराव क्षीरसागर समने अधिकारियों से मदद की अपील करते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था और बताया था कि फसल बर्बाद होने और बेटी के मेडिकल कॉलेज की बकाया फीस नहीं भर पाने के कारण उसने मौत का रास्ता चुना. 

पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.  पुलिस ने बताया कि सोमवार को बोरगांव गांव स्थित अपने खेत में आत्महत्या करने से पहले, शंकर अबनराव क्षीरसागर ने यह वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था. इसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि सूखे के कारण सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बावजूद उन्हें सरकार से राहत क्यों नहीं मिली.

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 आवेदन के बावजूद फीस नहीं हुई माफ

पुलिस के अनुसार, क्षीरसागर ने अच्छी फसल की उम्मीद में अपनी थोड़ी-सी जमीन पर सोयाबीन की खेती की थी. हालांकि, लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण कथित तौर पर उनकी फसल खराब हो गई. उनकी एक बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, लेकिन आवेदन करने के बावजूद कथित तौर पर उसकी फीस माफ नहीं की गई थी. यह स्थिति तब थी, जब सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के बच्चों को फीस में छूट देने की घोषणा की थी.

आर्थिक बोझ के कारण परेशान था किसान

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्थित लिंबगांव पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक बोधनकर ने बताया कि फसल बर्बाद होने, बकाया कर्ज और बेटी की पढ़ाई के खर्च से पैदा हुए आर्थिक बोझ के कारण वह कथित तौर पर परेशान थे. उन्होंने बताया कि क्षीरसागर सोमवार दोपहर अपने खेत गए, वहां अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. वीडियो की जानकारी मिलने के बाद उनके रिश्तेदारों और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की.

पुलिस पहुंचने से पहले फंदे पर लटके

अधिकारी ने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंची तो क्षीरसागर खेत में फंदे से लटके हुए मिले. वीडियो में क्षीरसागर ने जिला कलेक्टर से भावुक अपील करते हुए सवाल किया था कि उन्हें कर्ज माफी की किसी योजना का लाभ क्यों नहीं मिला और आवेदन करने के बावजूद उनकी बेटी की मेडिकल कॉलेज की फीस माफ क्यों नहीं की गई.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 21 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Farmer Suicide MAHARASHTRA NEWS Latur News
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