लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद वियतनाम चले गए हैं. उनके अचानक विरोध के बीच जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इस बीच शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है.

उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वियतनाम से जब लौटेंगे तब देश में सत्ता परिवर्तन होगा. उन्होंने ये भी दावा किया कि INDIA गठबंधन एकजुट है. ये बातें राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं हैं.

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'हो जाएगा रिजीम चेंज, आप देखते रहिए'

दरअसल, जब उनसे राहुल गांधी के अचानक विदेश जाने को लेकर सवाल किया गया था. इसपर राउत ने हंसते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा, "हो जाएगा रिजीम चेंज, आप देखते रहिए. राहुल गांधी वियतनाम गए हैं न, आने के बाद देखो". संजय राउत का ये बयान विपक्ष की रणनीति और सत्ता बदलाव की संभावना को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सामने आया है. हालांकि, शिवसेना नेता ने यह साफ नहीं किया कि वो किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं और ये बदलाव कैसे आयेगा.

अल्बानिया हिंसा को लेकर किया था पोस्ट

इससे पहले संजय राउत ने अपने एक्स पर एक पोस्ट कर अल्बानिया में हुए उग्र प्रदर्शनों का एक वीडियो शेयर कर कहा था कि दुनिया के कई देशों को इससे सीख लेने की जरूरत है खासकर भारत को. उनके इस ट्वीट को लेकर काफी सियासी बयानबाजी देखने को मिली थी. अब इस बयान से एक बार सियासी संदेश जनता तक जा रहा है कि विपक्ष सत्ता बदलने वाले दावों को लेकर काफी गंभीर है.

बयान को लेकर बढ़ी हलचल

राउत का ये बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अपने संबोधन में दावा किया था कि भारत में फ्रांस और बांग्लादेश जैसे सत्ता में बदलाव , लेकिन यहां रिजीम चेंज नहीं हो सकता.

इससे पहले राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी सत्ता परिवर्तन को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अब जाने का समय आ गया है. अब राउत के इस बयान ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस को बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ लोग इसे विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं जो आगामी चुनावों से पहले माहौल बनाने की कोशिश में हैं.

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