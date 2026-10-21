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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राहुल गांधी को वियतनाम से आने दो फिर देखो...', रिजीम चेंज पर संजय राउत के बयान से खलबली

'राहुल गांधी को वियतनाम से आने दो फिर देखो...', रिजीम चेंज पर संजय राउत के बयान से खलबली

शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया कि सत्ता में बदलाव होकर रहेगा. राहुल गांधी जैसे ही वियतनाम से आयेंगे फिर देखना देश में क्या होगा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 21 Oct 2026 08:09 AM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद वियतनाम चले गए हैं. उनके अचानक विरोध के बीच जाने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, इस बीच शिवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के एक बयान से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है.

उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वियतनाम से जब लौटेंगे तब देश में सत्ता परिवर्तन होगा. उन्होंने ये भी दावा किया कि INDIA गठबंधन एकजुट है. ये बातें राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान कहीं हैं.  

 
 
 
 
 
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'हो जाएगा रिजीम चेंज, आप देखते रहिए'

दरअसल, जब उनसे राहुल गांधी के अचानक विदेश जाने को लेकर सवाल किया गया था. इसपर राउत ने हंसते हुए जवाब दिया. उन्होंने कहा, "हो जाएगा रिजीम चेंज, आप देखते रहिए. राहुल गांधी वियतनाम गए हैं न, आने के बाद देखो". संजय राउत का ये बयान विपक्ष की रणनीति और सत्ता बदलाव की संभावना को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच सामने आया है. हालांकि, शिवसेना नेता  ने यह साफ नहीं किया कि वो किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं और ये बदलाव कैसे आयेगा. 

अल्बानिया हिंसा को लेकर किया था पोस्ट

इससे पहले संजय राउत ने अपने एक्स पर एक पोस्ट कर अल्बानिया में हुए उग्र प्रदर्शनों का एक वीडियो शेयर कर कहा था कि दुनिया के कई देशों को इससे सीख लेने की जरूरत है खासकर भारत को. उनके इस ट्वीट को लेकर काफी सियासी बयानबाजी देखने को मिली थी. अब  इस बयान से एक बार सियासी संदेश जनता तक जा रहा है कि विपक्ष सत्ता बदलने वाले दावों को लेकर काफी गंभीर है. 

बयान को लेकर बढ़ी हलचल

राउत का ये बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अपने संबोधन में दावा किया था कि  भारत में फ्रांस और बांग्लादेश जैसे सत्ता में बदलाव , लेकिन यहां रिजीम चेंज नहीं हो सकता.

इससे पहले राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी सत्ता परिवर्तन को लेकर बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अब जाने का समय आ गया है. अब राउत के इस बयान ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बहस को बढ़ा दिया है. हालांकि, कुछ लोग इसे विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं जो आगामी चुनावों से पहले माहौल बनाने की कोशिश में हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 21 Oct 2026 08:09 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI SANJAY RAUT
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