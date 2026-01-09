हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है! शिवसेना-NCP के साथ आई असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM

महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है! शिवसेना-NCP के साथ आई असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM

Maharashtra Politics: परली नगरपरिषद में दलीय नेता का चुनाव बीड के डीएम की मौजूदगी में हुआ. इसमें NCP और मित्र दलों के गटनेता के रूप में नगरसेवक और एनसीपी के तालुका अध्यक्ष वैजनाथ सोलंके का चयन हुआ.

By : वैभव परब | Edited By: अजीत | Updated at : 09 Jan 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

बीड के परली में नगरपरिषद चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरण उभरे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गटनेता (दलीय नेता) के चुनाव में गठबंधन किया है. नगरपरिषद चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके मित्र दलों के खिलाफ मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए चुने गए AIMIM के सदस्य को इस गठबंधन में शामिल किया गया है. इसी कारण यह गठबंधन राजनीतिक गलियारों में नए सिरे से चर्चा का विषय बन गया है.

DM की मौजूदगी में परली में गटनेता का हुआ चुनाव

परली नगरपरिषद में गटनेता का चुनाव बीड के जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुआ. इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मित्र दलों के गटनेता के रूप में नगरसेवक और एनसीपी के तालुका अध्यक्ष वैजनाथ सोलंके का चयन किया गया.

इस गुट में कुल 24 सदस्य शामिल

• राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट): 16
• शिवसेना (शिंदे गुट): 2
• AIMIM: 1
• निर्दलीय: 4

AIMIM उम्मीदवार एनसीपी के गुट में शामिल

मित्र दलों में एआईAIMIM की नगरसेविका शेख आयशा मोहसिन भी शामिल हैं. शेष सदस्य निर्दलीय, अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी और शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवक हैं. नगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM उम्मीदवार शेख आयशा मोहसिन के समर्थन में आयोजित सभा में AIMIM के प्रदेश महासचिव समीर बिल्डर ने मंत्री पंकजा मुंडे और विधायक धनंजय मुंडे पर कड़ी और तीखी टिप्पणियां की थीं. इसी सभा के प्रभाव वाले वार्ड में कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवार विजयी हुए थे. अब वही AIMIM उम्मीदवार एनसीपी के गुट में शामिल हो गए हैं.

परली नगरपरिषद चुनाव में पार्टीवार स्थिति क्या?

परली में नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस का है.

35 नगरसेवकों में पार्टीवार संख्या इस प्रकार है;

• राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट): 16
• शिवसेना (शिंदे गुट): 2
• बीजेपी: 7
• राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट): 2
• कांग्रेस: 1
• AIMIM: 1
• निर्दलीय: 6

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 09:06 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar Beed AIMIM Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
Advertisement

वीडियोज

Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Bollywood News: वरुण धवन पर फेक पीआर अटैक? बॉर्डर 2 के गाने के बाद क्यों बने ट्रोलिंग का निशाना (09.01.2026)
Anupamaa: 😱Prerna की गोदभराई में बड़ा drama, एक धक्का और रिश्ता ख़तम
Mahadangal Full Show: ममता की हरी फाइल में कुछ 'काला' है? | Mamata Banerjee | BJP | TMC | Bengal
ED की रेड को लेकर Bengal to Delhi मची खलबली! विरोध में सड़को पर उतरी Mamta Banarjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
'सख्ती से निपटो', बांग्लादेश में एक महीने में 5 हिंदुओं की हत्या, भारत की मोहम्मद यूनुस को खरी-खरी
साउथ सिनेमा
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, देसी लुक में बला की हसीन दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
ममिता बैजू की 10 खूबसूरत तस्वीरें, गजब दिखती हैं थलापति विजय की गोद ली हुई 'बेटी'
क्रिकेट
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
Watch: भव्य ओपनिंग सेरेमनी से हुआ WPL 2026 का आगाज, हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
शिक्षा
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
मीशो में करोड़ों की सैलरी पाने वाली मेघा ने दिया इस्तीफा, जानिए कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
ट्रेंडिंग
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
कान से डालो नाक से निकालो... गांव के लड़के का टैलेंट देख उड़ जाएंगे होश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget