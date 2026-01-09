महाराष्ट्र में कुछ भी हो सकता है! शिवसेना-NCP के साथ आई असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM

बीड के परली में नगरपरिषद चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरण उभरे हैं. असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने गटनेता (दलीय नेता) के चुनाव में गठबंधन किया है. नगरपरिषद चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके मित्र दलों के खिलाफ मंत्री पंकजा मुंडे और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए चुने गए AIMIM के सदस्य को इस गठबंधन में शामिल किया गया है. इसी कारण यह गठबंधन राजनीतिक गलियारों में नए सिरे से चर्चा का विषय बन गया है.

DM की मौजूदगी में परली में गटनेता का हुआ चुनाव

परली नगरपरिषद में गटनेता का चुनाव बीड के जिलाधिकारी की मौजूदगी में हुआ. इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मित्र दलों के गटनेता के रूप में नगरसेवक और एनसीपी के तालुका अध्यक्ष वैजनाथ सोलंके का चयन किया गया.

इस गुट में कुल 24 सदस्य शामिल

• राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट): 16

• शिवसेना (शिंदे गुट): 2

• AIMIM: 1

• निर्दलीय: 4

AIMIM उम्मीदवार एनसीपी के गुट में शामिल

मित्र दलों में एआईAIMIM की नगरसेविका शेख आयशा मोहसिन भी शामिल हैं. शेष सदस्य निर्दलीय, अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी और शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवक हैं. नगरपालिका चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM उम्मीदवार शेख आयशा मोहसिन के समर्थन में आयोजित सभा में AIMIM के प्रदेश महासचिव समीर बिल्डर ने मंत्री पंकजा मुंडे और विधायक धनंजय मुंडे पर कड़ी और तीखी टिप्पणियां की थीं. इसी सभा के प्रभाव वाले वार्ड में कांग्रेस और AIMIM के उम्मीदवार विजयी हुए थे. अब वही AIMIM उम्मीदवार एनसीपी के गुट में शामिल हो गए हैं.

परली नगरपरिषद चुनाव में पार्टीवार स्थिति क्या?

परली में नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस का है.

35 नगरसेवकों में पार्टीवार संख्या इस प्रकार है;

• राष्ट्रवादी कांग्रेस (अजित पवार गुट): 16

• शिवसेना (शिंदे गुट): 2

• बीजेपी: 7

• राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट): 2

• कांग्रेस: 1

• AIMIM: 1

• निर्दलीय: 6