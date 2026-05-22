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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन! अब अभिभावकों तक पहुंची CBI, रडार पर कई बड़े नाम

NEET पेपर लीक का महाराष्ट्र कनेक्शन! अब अभिभावकों तक पहुंची CBI, रडार पर कई बड़े नाम

Maharashtra NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में CBI की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर और पुणे तक पहुंच गई है. एजेंसी की जांच में अंतरराज्यीय नेटवर्क के संकेत मिले हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 May 2026 02:35 PM (IST)
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देशभर में चर्चा में रहे नीट पेपर लीक मामले में अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन अभिभावकों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, जिन पर अपने बच्चों के लिए लीक प्रश्नपत्र खरीदने का शक है. जांच एजेंसी अब सिर्फ पेपर लीक कराने वालों पर ही नहीं, बल्कि इस पूरे खेल से फायदा उठाने वाले लोगों पर भी नजर रख रही है.

सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि नीट का लीक पेपर महाराष्ट्र से एक संगठित नेटवर्क के जरिए कई राज्यों तक पहुंचाया गया था. इसी वजह से CBI की जांच फिलहाल महाराष्ट्र के लातूर और पुणे जैसे जिलों पर ज्यादा फोकस कर रही है. एजेंसी की टीमें वहां लगातार छापेमारी और पूछताछ में जुटी हैं.

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अभिभावकों और छात्रों से पूछताछ

CBI यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लीक पेपर किन लोगों तक पहुंचा, सौदे किसने करवाए और इसके बदले कितनी रकम ली गई. जांच में कई अभिभावकों और संदिग्ध छात्रों के नाम सामने आए हैं.

सूत्रों का कहना है कि अब तक 10 से ज्यादा अभिभावकों से पूछताछ की जा चुकी है. एजेंसी को शक है कि कुछ लोगों ने मोटी रकम देकर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र हासिल किया था.

डॉक्टर भी जांच एजेंसियों के रडार पर

जांच के दौरान लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ का नाम भी सामने आया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए लीक पेपर खरीदा था. हालांकि CBI ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है. एजेंसी फिलहाल सबूत जुटाने में लगी हुई है.

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सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं. CBI यह भी जांच कर रही है कि क्या देश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह का नेटवर्क सक्रिय था. माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ नई गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 22 May 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
NEET MAHARASHTRA NEWS NEET Paper Leak
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