अवैध बूचड़खानों और गौ तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त, अब MCOCA के तहत होगी कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचड़खानों के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है. गृह विभाग द्वारा जारी नए सरकारी आदेश के मुताबिक अब संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कार्रवाई की जाएगी.

राज्य की सभी बूचड़खानों की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश

सरकार ने राज्य की सभी महानगरपालिकाओं, नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे अवैध बूचड़खानों की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कहीं भी गैरकानूनी बूचड़खाने संचालित न हों.

अवैध रूप से गोवंश का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश परिवहन विभाग को दिए गए हैं. इसके अलावा पुलिस, पशुसंवर्धन और परिवहन विभाग में अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उनके संपर्क नंबर आम जनता के लिए सार्वजनिक किए जाएंगे.

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गौ तस्करों के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में जांच चौकियां

राज्य के सीमावर्ती जिलों में संयुक्त जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी, जहां पुलिस, परिवहन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें नियमित जांच अभियान चलाएंगी. गौ तस्करी के संभावित मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन या गैरकानूनी बूचड़खानों से संबंधित शिकायत मिलते ही संबंधित पुलिस विभाग तत्काल कार्रवाई करेगा. इस पूरे अभियान की निगरानी और प्रभावी अमल की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को सौंपी गई है.

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