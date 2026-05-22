सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव, इस दिन होगा मतदान
Maharashtra Rajya Sabha By Election: महाराष्ट्र राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव 18 जून को होंगे. यह सीट सुनेत्रा पवार के बारामती विधायक बनने और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफे के बाद खाली हुई थी.
महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की चीफ सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया था. उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर अब उपचुनाव होने हैं. महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया है. बाय इलेक्शन 18 जून को होंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा की सदस्यता से 6 मई को इस्तीफा दिया था. उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2028 को समाप्त होना था.
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई बड़े IPS अफसरों को नई जिम्मेदारी
राज्यसभा में सुनेत्रा पवार की जगह कौन लेगा?
सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद से ही यह सवाल उठ रहा था कि उच्च सदन में अब उनकी जगह कौन लेगा? 6 मई को सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद जब छगन भुजबल से सवाल किया गया था कि अब एनसीपी का उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि पार्टी की ओर से अभी तय नहीं किया गया है, न ही कोई चर्चा हुई है.
ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार के छोटे बेटे जय पवार, छगन भुजबल, आनंद परांजपे, अविनाश अदिक और विक्रम काकडे के नाम रेस में हो सकते हैं.
महाराष्ट्र के अलावा 23 और सीटों पर उपचुनाव
जानकारी के लिए बता दें, 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव तय किया गया है. इनमें से एक महाराष्ट्र की सीट है. नोटिफिकेशन एक जून को जारी किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 जून होगी.
नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को होगी और 11 जून तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं. इसके बाद 18 जून की सुबह 9.00 बजे से वोटिंग शुरू होगी. इसी दिन शाम को 5.00 बजे काउंटिंग की जाएगी और कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे.
यह भी पढ़ें: मुंबई क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कोलकाता फायरिंग और बमबाजी मामले के 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL