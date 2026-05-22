'भारत के आलसी और बेरोजगार युवाओं...', कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बैन होने पर बोले संजय राउत

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के 'कॉकरोच' वाले बयान के बाद से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही दिन में कई मिलियन फॉलोअर्स पार कर चुकी है. पार्टी के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से ज्यादा तो वहीं एक्स (पू्र्व में ट्विटर) पर भी कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे. हालांकि, इस बीच कॉकरोच पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया. इसपर विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ दल BJP पर हमलावर हैं. इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान आया है.

कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन होने पर संजय राउत का कहना है, "लगता है सरकार कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई है. बताइए ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार भारत के कॉकरोच से, आलसी और बेरोजगार युवाओं से डर गई?"

#WATCH | Delhi: On the emerging trend of the ‘Cockroach Janta Party’ on social media, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "The government, which conducted Operation Sindoor, has got scared of the Cockroach Janta Party. It is scared of the youth, that too those who are lazy and… pic.twitter.com/SBk7OlZW6d — ANI (@ANI) May 22, 2026

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