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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'भारत के आलसी और बेरोजगार युवाओं...', कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बैन होने पर बोले संजय राउत

'भारत के आलसी और बेरोजगार युवाओं...', कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बैन होने पर बोले संजय राउत

Sanjay Raut on Cockroach Janta Party: संजय राउत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्व अंजाम देने वाली सरकार अब भारत के बेरोजगार और कॉकरोच युवाओं से डर गई है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 May 2026 11:45 AM (IST)
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के 'कॉकरोच' वाले बयान के बाद से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी कुछ ही दिन में कई मिलियन फॉलोअर्स पार कर चुकी है. पार्टी के इंस्टाग्राम पर 16 मिलियन से ज्यादा तो वहीं एक्स (पू्र्व में ट्विटर) पर भी कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे. हालांकि, इस बीच कॉकरोच पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया. इसपर विपक्षी दल लगातार सत्तारूढ़ दल BJP पर हमलावर हैं. इसी क्रम में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी बयान आया है. 

कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट बैन होने पर संजय राउत का कहना है, "लगता है सरकार कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई है. बताइए ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार भारत के कॉकरोच से, आलसी और बेरोजगार युवाओं से डर गई?"

यह भी पढ़ें: सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव, इस दिन होगा मतदान

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 22 May 2026 11:45 AM (IST)
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X 'X' MAHARSHTRA NEWS SANJAY RAUT Cockroach Janata Party
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