नासिक: नामी कंपनी में यौन शोषण और धार्मिक दबाव का बड़ा खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार, SIT जांच जारी

नासिक की एक जानी-मानी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली युवतियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के गंभीर मामलों ने हंगामा मचा दिया है. खास बात यह है कि इस मामले में यह बात सामने आई है कि पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं. पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है. जिनमें 6 अविवाहित युवतियां, 2 विवाहित महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं. इनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है. इन सभी को उनके काम की जगह पर टारगेट किया जा रहा था.

आर्थिक रूप से पिछड़े और जरूरतमंद बैकग्राउंड वाली युवतियों को टारगेट किया जा रहा था. यह बात सामने आई है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था. अपराधों की प्रकृति गंभीर है और इस मामले में दर्ज अपराधों में रेप और छेड़छाड़ का 1 अपराध, छेड़छाड़ के 4 अपराध, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और छेड़छाड़ के 3 अपराध और पुरुषों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का 1 अपराध शामिल है. नासिक के मुंबई नाका और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में कुल 9 क्राइम रजिस्टर हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

धर्म से जुड़े जबरदस्ती के आरोप हैं और पीड़ितों की शिकायतों के मुताबिक, कुछ महिला पीड़ितों को जबरदस्ती धार्मिक रीति-रिवाज और धार्मिक कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया. जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने का भी आरोप है. इसके अलावा, एक पुरुष पीड़ित का जबरदस्ती धर्म बदलने का भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

पता चला है कि उसका नाम बदलकर उसे एक खास धार्मिक कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया. एक मामले में पीड़ित को आरोपी के दोस्त ने भी टॉर्चर किया, फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. उस पर भी आरोप लगा है. पहला केस नासिक में 25 मार्च 2026 को रजिस्टर हुआ था. शक है कि ये सभी घटनाएं 2022 से चल रही हैं और अब तक 25 से 30 महिलाओं के साथ ऐसा होने का शक है.

महिला मैनेजर पर भी लगा लापरवाही का आरोप

जांच में पता चला है कि कुछ महिलाएं कंपनी छोड़ चुकी हैं. इस मामले में कंपनी की एक महिला मैनेजर पर भी लापरवाही का आरोप लगा है. इसलिए कंपनी मैनेजमेंट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. इस गंभीर मामले में पुलिस ने दो पुलिस स्टेशनों, मुंबई नाका और देवलाली कैंप में केस दर्ज किए हैं. कुल 8 आरोपी हैं, जिनमें से दो महिला आरोपी फरार हैं.

6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से आरोपी दानिश शेख को पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अपराध की प्रकृति को देखते हुए, नासिक पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. इस मामले में और भी पीड़ित महिलाओं के सामने आने की संभावना को देखते हुए, पुलिस ने नागरिकों से आगे आने की अपील की है. यह भी साफ किया गया है कि शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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शोषण मामले में ये लोग हैं शामिल

जानकारी के अनुसार, एक नामी कंपनी में शोषण के मामले में आरोपी दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, निदा खान, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, आसिफ अंसारी, कंपनी की महिला HR आदि शामिल है.

HR ने बताया 'MNC में सामान्य बात'

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत लेकर कंपनी के एचआर हेड के पास पहुंचीं, तो कथित तौर पर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया. आरोप है कि एचआर प्रमुख ने इसे “एमएनसी में सामान्य बात” बताकर कोई कार्रवाई नहीं की. अब पुलिस ने एचआर हेड के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है.

50 से भी ज्यादा हो सकते हैं पीड़ित

संतोष मितरे, एसीपी, नासिक पुलिस ने जानकारी दी है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. जांच एजेंसियों को आशंका है कि पीड़ितों की संख्या और अधिक हो सकती है, जो 50 तक पहुंच सकती है. अब तक इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं.

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या यह पूरा मामला किसी संगठित नेटवर्क और फंडिंग के तहत संचालित किया जा रहा था.

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