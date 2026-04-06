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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडसरायकेला में सील फैक्ट्री से करोड़ों के सामान गायब होने का आरोप, बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का दावा

सरायकेला में सील फैक्ट्री से करोड़ों के सामान गायब होने का आरोप, बैंक मैनेजर पर मिलीभगत का दावा

Saraikela News In Hindi: झारखंड के सरायकेला जिले में बैंक ऑफ बड़ोदा के मैनेजर पर सील की गई कंपनी में चोरी करवाने का आरोप लगा है. कर्जदार ने अपना ताला लटका दिया है.

By : चंद्रमणि | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 06 Apr 2026 11:42 AM (IST)
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झारखंड के सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत ऊपरबेड़ा स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा सील की गई एसएस सेरेमिक्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्य द्वार पर सील किए गए ताले को खोलकर एवं अंदर शटर काटकर करोड़ों के यंत्र एवं कई सामान गायब कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है.

जानकारी देते हुए एस एस सेरेमिक्स एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रोहित गोयल ने बताया की उन्होंने बैंक ऑफ बड़ोदा एवं किसी अन्य बैंक से अपने इस राइस मिल फैक्ट्री को चलाने के लिए कर्ज लिया था और फैक्ट्री में उपलब्ध पानी काफी ज्यादा आयरन युक्त था, जो विशाक्त माना जा रहा था. 

जिससे चावल की क्वालिटी खराब हो रही थी और आम लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता था. धंधा नहीं चला जिस कारण कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया. अंततः बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा कंपनी को अपने कब्जे में लेकर सील कर दिया गया. जिसके खिलाफ रांची के डीआरटी कोर्ट में मामला लंबित है. वहीं बैंक वालों ने कर्ज की वसूली के लिए ऑक्शन भी किया और किसी अन्य धारक को फैक्ट्री दे दी गई

मामला डीआरटी कोर्ट में लंबित

ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक जब तक मामला लंबित है तब तक किसी का भी अधिकार नहीं होना चाहिए था और सील की गई फैक्ट्री जस के तस रहनी चाहिए थी, लेकिन रोहित गोयल को जब सूचना मिली कि उनके फैक्ट्री से लगातार चोरियां हो रही हैं. तब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य गेट पर लगा हुआ सील ताला नहीं पाया एवं जब गार्ड से पूछताछ की तो उसने बताया की मैनेजर के द्वारा ही सील को खोला गया है. 

इसके बाद जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पाया कि भीतर के शटर में सील बाकायदा लगा है, लेकिन दूसरी ओर शटर को काटकर भीतर रखे सारे महंगे यंत्र और सामान गायब है. ऑफिस का भी वही हाल है महंगे-महंगे मोटर और एयर कंडीशन भी गायब पाए गए. इसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा किया है.

पीआरबी एसोसिएट्स के साथ बैंक के मैनेजर की मिली-भगत

 गोयल ने बताया कि यह ऑक्शन पीआरबी एसोसिएट्स जिसके संचालक महेंद्र मिश्रा, अखिलेश मिश्रा और आशीष मिश्रा है ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर की मिली भगत से यहां लगातार चोरियां कर रहे हैं और अगर डीआरटी कोर्ट का फैसला उनके हक में आएगा तो यह नुकसान उन्हें भारी पड़ जाएगा.

सुरक्षा गार्ड की सुचना के बाद हुआ पर्दाफाश

मामले की जानकारी जब मीडिया ने लेना चाही तो मौजूद सुरक्षा गार्ड दिलीप ने बताया की बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर पुष्पेंद्र कुमार ने ही सील किया हुआ ताला खोल दिया है और पीआरबी एसोसिएट्स के मलिक मिश्रा के लिए समान निकल जाने का आदेश दिया है. 

जिसके बाद रोहित गोयल ने अपना विरोध दर्ज करते हुए खुद का ताला फैक्ट्री गेट पर जड़ दिया है एवं फैसला आने तक किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया है. उन्होंने कहा है कि इसे लेकर अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और दोषी को जेल पहुंचाएंगे. 

ये भी पढ़ें: Jharkhand News: सरायकेला में LPG की कालाबाजारी, SDO की छापेमारी में बड़े नेक्सस का भंडाफोड़

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About the author चंद्रमणि

चंद्रमणि नक्सल और क्राइम के मामलों में एक्सपर्ट हैं. 10 सालों से झारखंड के सरायकेला खरसावां और चाईबासा जिले से पत्रकारिता कर रहे हैं. वो साल 2019 से एबीपी न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 09:36 AM (IST)
Tags :
Jharkhand Police Saraikela News Ranchi News Jharkhand News
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