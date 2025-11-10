हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनासिक स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज ठाकरे की MNS का बड़ा ऐलान, अब क्या करेगी कांग्रेस?

नासिक स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज ठाकरे की MNS का बड़ा ऐलान, अब क्या करेगी कांग्रेस?

Nashik Local Body Election: जुलाई से अब तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई बार मिल चुके हैं. दोनों की नेता अपने दलों के बीच गठबंधन के संकेत देते हुए बयान दे चुके हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

राज ठाकरे नीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS)ने सोमवार को घोषणा की उसने नासिक में स्थानीय निकाय चुनाव राज्य की विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के साथ मिलकर लड़ने का निर्णय लिया है. MNS नेता दिनकर पाटिल ने इसकी घोषणा नासिक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की. लेकिन साथ ही कहा कि इस पर अंतिम निर्णय राज ठाकरे लेंगे. एमवीए में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी), शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) और कांग्रेस शामिल हैं.

लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यह फैसला- पाटिल

पाटिल ने कहा, ‘‘आगामी सभी चुनावों के लिए गठबंधन किया गया है. लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. सभी दलों ने मतदाता सूची में अनियमितताओं की ओर इशारा किया है. इसके अलावा, बारिश से हुई फसल के नुकसान से किसान परेशान हैं.’’

सरकार की उपेक्षा के खिलाफ एकजुट- सीपीएम

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के नेता डीएल कराड ने कहा कि सभी दलों ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी वाली सत्तारूढ़ ‘महायुति’ के प्रभाव को कम करने के लिए आगामी चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘‘हम भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि मुद्दों पर सरकार की उपेक्षा के खिलाफ एकजुट हुए हैं.’’

आलाकमान के आदेश का पालन करेंगे- पूर्व कांग्रेस पार्षद

स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद राहुल दिवे ने हालांकि, यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमें वरिष्ठों द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने हाथ मिलाने का फैसला किया है. हालांकि, हम अपने नेता बालासाहेब थोराट को बाद में इस फैसले के बारे में बताएंगे. हम पार्टी आलाकमान के आदेश का पालन करेंगे.’’

MNS के साथ गठबंधन का कोई फैसला नहीं- कांग्रेस प्रवक्ता

हालांकि, राज्य कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि उनकी पार्टी ने नासिक में राज ठाकरे के नेतृत्व वाली MNS के साथ गठबंधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.

जुलाई से अब तक उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई बार विभिन्न आयोजनों में मिल चुके हैं और अपने दलों के बीच गठबंधन के संकेत देते हुए बयान दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस कथित तौर पर एमवीए में MNS को शामिल करने का विरोध कर रही है.

शरद पवार ने MNS को लेकर क्या कहा था?

एनसीपी (एसपी) सुप्रीमो शरद पवार ने संयोगवश 8 नवंबर को अकोला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्षी खेमे में MNS को शामिल लेने का संकेत दिया था. उन्होंने आग्रह किया था कि ‘‘कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर अतिवादी रुख नहीं अपनाना चाहिए, और इस बारे में सोचना चाहिए.’’

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Raj Thackeray MUMBAI NEWS NASHIK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
Advertisement

वीडियोज

Old Pension Scheme का The END! NPS से ही मिलेगी Pension | Paisa Live
RBI का बड़ा कदम, बच्चे भी कर सकेंगे UPI Payments | Paisa Live
Bihar Election 2025:नतीजों से पहले Tejashwi ने फर्राटेदार अंग्रेजी में ECको ये क्या कह दिया?
Share Market में इस हफ्ते होगी वापसी, क्या करे निवेशक ?| Paisa Live
Digital Gold में डूब सकता है आपका पैसा? SEBI ने दी बड़ी चेतावनी! |Gold| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
Regional Cinema
Box Office: हक', 'थामा' के आगे चमत्कार कर रही ये फिल्म, 31वें दिन किया छप्पर फाड़ कलेक्शन, जानकर होश न उड़ जाएं तो कहना
'हक', 'थामा' के आगे इस फिल्म ने चुपके से कर डाला चमत्कार, 31वें दिन नोटों की हुईं बारिश
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
यूटिलिटी
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
ट्रेंडिंग
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
हेल्थ
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget