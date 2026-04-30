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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNagpur News: नागपुर में ‘रेडियोएक्टिव पाउडर’ फैलाने की धमकी, ATS ने चलाया जांच अभियान, शहर में मचा हड़कंप

Nagpur News: नागपुर में ‘रेडियोएक्टिव पाउडर’ फैलाने की धमकी, ATS ने चलाया जांच अभियान, शहर में मचा हड़कंप

Nagpur News In Hindi: यह गुमनाम पत्र नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. रविंद्रकुमार सिंगल के कार्यालय में डाक के जरिए पहुंचा. पुलिस और ATS ने कई संवेदनशील स्थानों पर जांच अभियान चलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Apr 2026 09:59 AM (IST)
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नागपुर में एक गुमनाम पत्र के जरिए ‘रेडियोएक्टिव पाउडर’ फैलाने की धमकी मिली. इस धमकी के मिलने से शहर में हड़कंप मच गया है. एहतियात के तौर पर पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस ने कई संवेदनशील स्थानों पर जांच अभियान चलाया, लेकिन अब तक कहीं भी संदिग्ध पदार्थ मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.

जानकारी के मुताबिक, 27 अप्रैल को यह गुमनाम पत्र नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. रविंद्रकुमार सिंगल के कार्यालय में डाक के जरिए पहुंचा. पत्र में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाल स्थित मुख्यालय रेशीमबाग के डॉ. हेडगेवार स्मृति मंदिर परिसर और नागपुर मेट्रो की ऑरेंज व एक्वा लाइन की ट्रेनों में ‘सीजियम-137’ नामक रेडियोएक्टिव पाउडर डाला गया है.

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पत्र में बताया गया बेहद खतरनाक है पाउडर

पत्र में यह भी कहा गया है कि यह पाउडर बेहद खतरनाक है और इसके संपर्क में आने से स्वयंसेवकों और आम नागरिकों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. साथ ही, मेट्रो की सीटों और भाजपा-संघ कार्यालयों के मार्ग पर चलने वाली बसों में भी इस पदार्थ को फैलाने का दावा किया गया है.

गुमनाम पत्र में ‘डीएसएस’ नामक संगठन का उल्लेख करते हुए यह भी दावा किया गया है कि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ किसी कैंसर अस्पताल से लाया गया है, जिससे शहर के कई इलाके ‘रेडिएशन’ के खतरे में आ सकते हैं.

मामले में तुरंत एटीएस को किया शामिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीएस को भी जांच में शामिल किया. संघ मुख्यालय, रेशीमबाग परिसर और मेट्रो स्टेशनों पर व्यापक तलाशी ली गई, लेकिन प्राथमिक जांच में कहीं भी कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं मिला.

फिलहाल इस मामले में संबंधित पुलिस थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. यह हरकत शरारत है या गंभीर साजिश, इसका पता लगाने के लिए पुलिस गहराई से जांच कर रही है. इस पत्र को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि यह पत्र कहां से आया है और इसके पीछे कौन है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Apr 2026 09:59 AM (IST)
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