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मीरा रोड अटैक: 'लोन वुल्फ' हमले की तैयारी में था आरोपी, फॉरेंसिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे

Mira Road Attack Case: फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि आरोपी सिर्फ कट्टरपंथी वीडियो देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह मुंबई के संवेदनशील इलाकों के नक्शों का अध्ययन कर रहा था.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Apr 2026 07:04 PM (IST)
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मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुए सनसनीखेज चाकू हमले की जांच में हर दिन नए और गंभीर खुलासे सामने आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, यह मामला अब केवल एक साधारण हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि आरोपी सिर्फ कट्टरपंथी वीडियो देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह मुंबई के संवेदनशील इलाकों के नक्शों का अध्ययन कर रहा था. इसके साथ ही उसने तथाकथित 'लोन वुल्फ' हमलों से जुड़े टैक्टिकल मैनुअल भी गहराई से पढ़े थे. इससे यह आशंका मजबूत हुई है कि वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा था.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख

विदेश कनेक्शन की जांच

जांच एजेंसियां अब आरोपी के अमेरिका में बिताए गए करीब 20 वर्षों (2000-2020) के रिकॉर्ड खंगाल रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसकी कट्टरपंथी सोच की शुरुआत विदेश में हुई थी या भारत लौटने के बाद उसने यह रास्ता अपनाया.

केमिस्ट्री बैकग्राउंड ने बढ़ाई चिंता

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी पेशे से केमिस्ट्री का जानकार था. इसी वजह से एटीएस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या वह चाकू हमले से आगे बढ़कर किसी विस्फोटक या केमिकल डिवाइस बनाने की योजना पर काम कर रहा था.

निजी जिंदगी में टूटने के बाद बढ़ा कट्टरपंथ

जांच में यह भी सामने आया है कि 2022 में उसकी अफगानी पत्नी उसे छोड़कर अमेरिका चली गई थी. इसके बाद वह गहरे सामाजिक अलगाव (सोशल आइसोलेशन) में चला गया. इसी दौरान उसने खुद को ‘सेल्फ-इंडोक्ट्रिनेशन’ यानी खुद ही कट्टर विचारधारा में झोंक दिया.

हमला सिर्फ संयोग नहीं?

पुलिस सूत्रों का मानना है कि निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा गार्ड्स पर हमला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी. जांच में यह एंगल भी सामने आया है कि आरोपी स्थानीय पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के रिस्पांस टाइम को परखना चाहता था.

डिजिटल कनेक्शन और ‘वर्चुअल हैंडलर्स’

केंद्रीय एजेंसियां आरोपी के डिजिटल फुटप्रिंट्स की गहन जांच कर रही हैं. आशंका है कि वह सीमा पार बैठे कुछ ‘वर्चुअल हैंडलर्स’ के संपर्क में था, जिन्होंने उसे धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर धकेला और एक सामान्य व्यक्ति से हमलावर बना दिया.

गुप्त डायरी ने खोले राज

तलाशी के दौरान आरोपी जैब अंसारी के घर से एक गुप्त डायरी बरामद हुई है. इसमें उसने एक वैश्विक आतंकी संगठन के प्रति अपनी वफादारी का शपथ पत्र लिखा था और इस हमले को अपने ‘मिशन’ का पहला कदम बताया था.

इलाके में तनाव

मीरा रोड के नया नगर इलाके में यह घटना उस समय हुई जब आरोपी ने एक निर्माणाधीन इमारत में तैनात दो सुरक्षा गार्ड्स राजकुमार मिश्रा और सुब्रतों सेन पर चाकू से हमला कर दिया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने सिक्योरिटी गार्ड का धर्म पूछकर  ‘कलमा’ पढ़ने को कहा जिसे नहीं पढ़ पाने पर गार्ड्स पर जानलेवा हमला किया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, वहीं पुलिस और एटीएस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आतंकी एंगल से देख रहीं जांच एजेंसी

जांच एजेंसियां अब इस पूरे मामले को आतंकी एंगल से देख रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है. इस केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ और ‘लोन वुल्फ’ हमलों का खतरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 29 Apr 2026 07:04 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Mira Road Attack
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