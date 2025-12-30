नागपुर महानगर पालिका: BJP, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, कौन किसके साथ? दिलचस्प हुआ मुकाबला

बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नागपुर महानगरपालिका चुनाव की सभी 151 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. महायुति में शामिल अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. अधिकतम 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के लिए केवल आठ सीट छोड़ी जाएगी. बीजेपी की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने सूची साझा की है.

MVA का जानें हाल

इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों- कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने नागपुर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला किया है. शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस पर 15 सीट आवंटित न करने का आरोप लगाया है.

एनसीपी (SP) की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं के साथ सोमवार रात तक बातचीत जारी रही. उन्होंने कहा कि बाद में नेताओं ने उनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहते. एनसीपी (SP) नेता ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करना चाहती है और इसलिए उसने हमारे साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है.’’

15 जनवरी को होगी वोटिंग

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है.

महाराष्ट्र में 2017 में नागपुर महानगरपालिका के 151 सदस्यीय चुनाव में बीजेपी ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, शिवसेना (अविभाजित) ने दो और एनसीपी (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी.

BMC चुनाव में भी अजित पवार महायुति के साथ नहीं

नागपुर के अलावा, मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ है. अजित पवार महायुति के साथ नहीं लड़ेंगे. बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं जिसमें बीजेपी 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.