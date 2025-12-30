हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनागपुर महानगर पालिका: BJP, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, कौन किसके साथ? दिलचस्प हुआ मुकाबला

नागपुर महानगर पालिका: BJP, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, कौन किसके साथ? दिलचस्प हुआ मुकाबला

Nagpur Election: नागपुर महानगर पालिका में 151 वार्ड हैं. महायुति में शामिल तीन दलों बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में से दो ने साथ लड़ने का फैसला किया है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 30 Dec 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने नागपुर महानगरपालिका चुनाव की सभी 151 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी. महायुति में शामिल अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है.  अधिकतम 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के लिए केवल आठ सीट छोड़ी जाएगी. बीजेपी की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने सूची साझा की है.

MVA का जानें हाल

इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों- कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) ने नागपुर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला किया है. शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस पर 15 सीट आवंटित न करने का आरोप लगाया है.

एनसीपी (SP) की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं के साथ सोमवार रात तक बातचीत जारी रही. उन्होंने कहा कि बाद में नेताओं ने उनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहते. एनसीपी (SP) नेता ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की मदद करना चाहती है और इसलिए उसने हमारे साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है.’’

15 जनवरी को होगी वोटिंग

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है.

महाराष्ट्र में 2017 में नागपुर महानगरपालिका के 151 सदस्यीय चुनाव में बीजेपी ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, शिवसेना (अविभाजित) ने दो और एनसीपी (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी.

BMC चुनाव में भी अजित पवार महायुति के साथ नहीं

नागपुर के अलावा, मुंबई नगर निगम (BMC) चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ है. अजित पवार महायुति के साथ नहीं लड़ेंगे. बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं जिसमें बीजेपी 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. 

और पढ़ें
Published at : 30 Dec 2025 06:46 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar BJP Eknath Shinde Nagpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Khaleda Zia Demise: बेटे तारिक रहमान के पास चुनाव से पहले बड़ा मौका? मारेंगे चौका? | ABPLIVE
West Bengal: 'भीख मांगने गए थे गठबंधन के लिए...'- Congress पर प्रदीप का सनसनीखेज दावा
Bengal Politics: वोट बैंक के लिए ममता ने बांग्लादेशियों को दिया सहारा? | Pradeep Bhandari | ABP
Bengal Politics: Mamata लाईं घुसपैठिया?, Amit Shah का गंभीर दावा | Mahadangal | Chitra Tripathi
Ahemdabad News:सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपस में क्यों भीड़ गए दो गुट? | Gujarat | Violence
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के जनाजे में भारत की ओर से कौन होगा शामिल? सामने आया नाम
बिहार
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
Exclusive: नुसरत परवीन के पास नौकरी ज्वाइन करने के लिए कल तक का वक्त, क्या करेंगी?
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर; गेंदबाजी के दौरान हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी इस लीग से बाहर
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन होंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
रणवीर सिंह की जगह अब ऋतिक रोशन बनेंगे डॉन? 19 साल बाद फिर से शुरू हुई बातचीत!
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
हेल्थ
Artery Blockage Symptoms: हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचना है? जानिए धमनियों को हेल्दी रखने के 3 तरीके
ट्रेंडिंग
"इनसे सीखना होगा" अमेरिकी एयरलाइन ने छोटी सी गलती पर यात्री को दिया भारी डिस्काउंट- अब हो रही तारीफ
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget