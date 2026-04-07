Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

महाराष्ट्र के नागपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. यहां एक 14 साल के मासूम बच्चे को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा से अपहरण कर लिया गया और बेहोश न होने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गयी. बच्चे के शव को आरोपियों ने बोरे में बांधकर उसके हाथ-पाव बांध दिए थे. आरोपी बच्चे के जरिए 45 लाख की फीरौती की मांग करना चाहते थे. दरअसल, ये पूरा मामला नागपुर के गिट्टीखदान थाने का है,जहां 14 वर्ष का अथर्व नानोरे अपने परिवार के साथ रहता था.

अथर्व के पिताजी थोक में सब्जी विक्रेता के तौर पर काम करते हैं. अथर्व 2 अक्टूबर को हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा देखने पंहुचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां कुछ गिद्ध उसकी राह देख रहे हैं. अथर्व का जब शोभायात्रा देखने पहुंचा तब उसके परिचित धोखे से उसे अपने साथ ले गए और उसका अपहरण कर लिया.

कैसे की अथर्व की हत्या?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जय यादव, कृणाल साहू और आशिष साहू ने पैसों के लालच में अथर्व का अपहरण किया था और कुछ ही घंटों के भीतर उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, आरोपी रात करीब 10:54 बजे अथर्व को बहाने से अपने साथ ले गए और करीब 11:30 बजे गाड़ी में ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर शहर के आसपास कहीं फेंक दिया. पुलिस ले मामले की जानकारी होते ही जांच शुरू की और शव को 36 घंटे बाद बरामद किया.

कैसे पकड़ में आए आरोपी?

पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया है कि तीनो आरोपियों ने अथर्व नानोरे का अपहरण 45 लाख की फिरौती के लिए किया था, लेकिन अपहरण के बाद जब अथर्व नानोरे को बेहोशी के लिए चूहे मारने वाली गोली सुंघाई गई तब भी अथर्व बेहोश नहीं हुआ. उसकी आवाज बंद करने के लिए आरोपियों ने अथर्व को जमकर मारा और जिससे उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी.

इस पूरे मामले में नागपुर पुलिस ने 3 दिन जांच की और सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मौके पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में से एक मृतक का वीडियो गेम पार्टनर भी था, और अन्य दो आरोपी भी परिचित थे.