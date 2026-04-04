दिल्ली में गुटखा को लेकर विवाद में चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को दबोचा

दिल्ली में गुटखे की कीमत को लेकर विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार (03 अप्रैल) को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आजादपुर मंडी इलाके में गुटखा की कीमत को लेकर हुए विवाद में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की चाय विक्रेता ने चाकू से वार करके हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

मृतक की पहचान सहरानपुर निवासी के रूप में हुई

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी ड्राइवर नाजिम के रूप में हुई है. एक अधिकारी ने बताया कि नाजिम का दिल्ली के लिबासपुर निवासी 19 वर्षीय चाय विक्रेता राहुल से गुटखा की कीमत को लेकर झगड़ा हुआ था. अधिकारी ने बताया कि मामूली विवाद हाथापाई में बदल गया, जिसके दौरान आरोपी ने नाजिम पर चाकू से हमला कर दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि नाजिम को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है. मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

दिल्ली के सीमापुरी में लड़की की चाकू मारकर हत्या

उधर, दिल्ली के पुरानी सीमापुरी में 24 वर्षीय युवक ने एक लड़की पर चाकू से कई बार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस वारदात की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों में आए दिन हो रही इस प्रकार की घटनाओं से दहशत का माहौल है. मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि सीमापुरी पुलिस स्टेशन में शुक्रवार देर शाम एक पीसीएर कॉल मिली कि एक लड़की को चाकू से कई बार वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और वह बेहोश है. पुलिस ने लड़की की पहचान, पीसीआर कॉल, घटनास्थल और मेडिको-लीगल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.