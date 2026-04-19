मुंबई में एक गंभीर साइबर अपराध का मामला सामने आया है, जिसमें वारिस पठान को निशाना बनाया गया है. अज्ञात हैकर्स ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित का आरोप है कि हैकर्स ने उनके और उनके परिवार की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ (मॉर्फिंग) की और उन्हें इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी.

हैकर्स ने विदेशी नंबर से पांच लाख रुपये की मांग की

जानकारी के मुताबिक, 16 अप्रैल से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने लगे. हैकर्स ने तीन अलग-अलग विदेशी नंबरों से संपर्क कर उनसे 5 लाख रुपये की मांग की. उन्होंने साफ कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी. इन धमकियों से परेशान होकर वारिस पठान ने मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस केस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 308(3) और 351(4) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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मामले की जांच में जुटी पुलिस

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि ये कॉल कंबोडिया से किए गए हो सकते हैं, हालांकि पुलिस अभी इस पहलू की गहराई से जांच कर रही है. साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस कॉल डिटेल्स, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कोई अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह शामिल है या नहीं. फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है.

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