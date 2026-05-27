मुंबई: बकरीद पर अलर्ट मोड में मुंबई पुलिस, 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी संभाल रहे मोर्चा

मुंबई में गुरुवार (28 मई 2026) को बकरीद का त्योहार हर साल की तरह इस बार भी बड़े उत्साह, धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक तरीके से मनाया जाएगा. इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में एकत्र होकर नमाज अदा करेंगे और कुर्बानी की रस्म निभाएंगे. त्योहार को लेकर शहर में विशेष तैयारियां की गई हैं और विभिन्न इलाकों में लोगों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए 10,110 पुलिस कर्मियों की तैनाती

बकरीद के दौरान शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है. मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन और संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) की निगरानी में पूरे महानगर में विशेष बंदोबस्त की योजना तैयार की गई है. संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

मुंबई पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 8 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 21 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त, 1980 पुलिस अधिकारी और 10,110 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. इसके अलावा आरसीपी, एंटी डेमो टीम, एसआरपीएफ प्लाटून, दंगा नियंत्रण पथक, क्विक रिस्पॉन्स टीम, डेल्टा, कॉम्बैट फोर्स और होमगार्ड्स को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया है.

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त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संयम रखने की अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान भीड़भाड़ वाले स्थानों पर संयम और सतर्कता बनाए रखें तथा पुलिस प्रशासन का सहयोग करें. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस वस्तु दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक 100 और 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.

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