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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: सोशल मीडिया पर फेमस ‘रील स्टार’ की हत्या, प्रेमी ने जन्मदिन पर बुलाकर ली जान, फिर नहर में फेंका

Maharashtra News: सोशल मीडिया पर फेमस ‘रील स्टार’ की हत्या, प्रेमी ने जन्मदिन पर बुलाकर ली जान, फिर नहर में फेंका

Maharashtra News In Hindi: पंढरपुर में सोशल मीडिया पर ‘रील स्टार’ के तौर पर पहचान बना चुकी एक महिला की उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि वह किसी और से भी संपर्क में हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 Apr 2026 10:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पंढरपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सोशल मीडिया पर ‘रील स्टार’ के तौर पर पहचान बना चुकी एक महिला की उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने पहले गला घोंटकर महिला की जान ली और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है.

मृतका की पहचान 34 साल की सोनाली नेताजी जाधव के रूप में हुई है, जो पंढरपुर तहसील के भोसे गांव की रहने वाली थीं. सोनाली फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय थीं और रील्स के जरिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना ली थी.

प्रेमी ने शक की वजह से की प्रेमिका की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनाली अपने पति से अलग होकर मायके में रह रही थीं. इसी दौरान गांव के ही युवक तुकाराम गावंधरे के साथ उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ. शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में तनाव और विवाद बढ़ने लगे.

बताया जा रहा है कि आरोपी तुकाराम को सोनाली पर शक था कि वह किसी और के संपर्क में भी हैं. यही शक धीरे-धीरे जुनून में बदल गया और उसने हत्या की साजिश रच डाली. 6 अप्रैल को उसने सोनाली को जन्मदिन का गिफ्ट दिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और बाइक पर अपने साथ ले गया. इसके बाद आरोपी सोनाली को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने सबूत मिटाने के लिए शव को रोपले इलाके की एक नहर में फेंक दिया.

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रोपले क्षेत्र की नहर में मिला महिला का सड़ा-गला शव

दो दिन तक सोनाली से कोई संपर्क न होने पर परिजनों ने करकंब पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसी बीच रोपले क्षेत्र की नहर में एक महिला का सड़ा-गला शव मिलने से हड़कंप मच गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. बाद में पुष्टि हुई कि शव सोनाली जाधव का ही है.

आरोपी की गिरफ्तारी और कबूलनामा, शक के आधार पर पुलिस ने तुकाराम गावंधरे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बताया कि उसने गला दबाकर हत्या की और शव को नहर में फेंक दिया. घटना से पूरे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में कोई और शामिल तो नहीं था.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MURDER CASE
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