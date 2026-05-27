महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. सत्ताधारी सहयोगी दलों के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की चर्चा है. फंड वितरण, कई महत्वपूर्ण फैसलों में एकतरफा बदलाव और चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच दूरी बढ़ने की चर्चा है. वहीं, विपक्ष में रहने वाले उद्धव ठाकरे गुट और फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं. विधान परिषद चुनाव की हलचल के बीच, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस शिवसेना की अतिरिक्त सीटों की मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे, वहीं दूसरी ओर ठाकरे गुट से आए एक फोन कॉल के बाद उन्होंने तुरंत कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया, ऐसी चर्चा शुरू है.

शिंदे गुट की शिवसेना के लिए झटका!

मुंबई महानगरपालिका (BMC) में सत्ताधारी शिवसेना द्वारा लाए गए चार प्रस्तावों के खिलाफ आदित्य ठाकरे आक्रामक हो गए. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन चारों प्रस्तावों का विरोध किया. इसके बाद देर रात ‘मातोश्री’ से मुख्यमंत्री को फोन किया गया. सीएम फडणवीस ने तुरंत इन प्रस्तावों की विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई और उन्हें मंजूरी न देने के स्पष्ट निर्देश दिए. कुल मिलाकर, मातोश्री और देवेंद्र फडणवीस के बीच बढ़ता समन्वय, शिंदे गुट की शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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आखिर क्या हुआ?

सुधार समिति में खुली जमीन, अस्पताल और ब्लड बैंक को कॉन्ट्रैक्ट आधार पर देने वाले प्रस्ताव पर आदित्य ठाकरे ने आपत्ति जताई. आदित्य ठाकरे के निर्देश पर विधायक मिलिंद नार्वेकर ने देर रात सीएम देवेंद्र फडणवीस को मैसेज कर इसकी जानकारी दी. मिलिंद नार्वेकर के संदेश पर मुख्यमंत्री ने तड़के जवाब दिया. सुबह 11 बजे सुधार समिति में आए इन सभी प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया. प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए भेजे जाने के बाद मिलिंद नार्वेकर ने सीएम को फोन कर धन्यवाद दिया. सूत्रों के मुताबिक, इन प्रस्तावों के संदर्भ में आदित्य ठाकरे ने भी सीएम से फोन पर बात की थी. हालांकि, दोनों नेताओं ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार किया है.

आदित्य ठाकरे ने किन प्रस्तावों का विरोध किया?

सेवन हिल्स अस्पताल के निजीकरण का प्रस्ताव

पांच उपनगरीय अस्पतालों के ब्लड बैंकों को PPP मॉडल पर देने का प्रस्ताव

बांद्रा रिक्लेमेशन स्थित एग्जिबिशन सेंटर और मालाबार हिल के ग्रीन ज़ोन में बदलाव का प्रस्ताव

इस बीच, दिल्ली दौरे पर मौजूद मुख्यमंत्री ने इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ठाकरे गुट की शिवसेना की ओर से उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया और उन्हें कोई फोन नहीं आया.

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