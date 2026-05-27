पवई हत्याकांड का खुलासा: क्राइम ब्रांच यूनिट-10 ने गुजरात से आरोपी को किया गिरफ्तार

मुंबई के पवई इलाके में 55 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या करने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-10 ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दीपक उर्फ दीप नथुप्रसाद (26) के रूप में हुई है.

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जानकारी के मुताबिक, पवई इलाके में एक 55 वर्षीय शख्स पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. मामले में पवई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

100 से ज्यादा CCTV खंगालने पर हुई थी आरोपी की पहचान

इस सनसनीखेज हत्या मामले की जांच पवई पुलिस स्टेशन के साथ-साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-10 भी कर रही थी. आरोपी की तलाश के लिए करीब 10 टीमें बनाई गई थीं. जांच के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच के जरिए आरोपी की पहचान की.

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झगड़े के गुस्से में वारदात को दिया था अंजाम

जांच में पता चला कि आरोपी गुजरात के सूरत स्थित पुष्पक नगर, राजस्थानी स्कूल के पास GIDC इलाके का रहने वाला है. सूचना के बाद क्राइम ब्रांच यूनिट-10 की टीम गुजरात पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि एक सप्ताह पहले हुए झगड़े के गुस्से में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पवई पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है.