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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में मूसलाधार बारिश से हाल-बेहाल, सड़क पर जलभराव-ट्रैफिक जाम से लेकर कई फ्लाइट्स डायवर्ट

मुंबई में मूसलाधार बारिश से हाल-बेहाल, सड़क पर जलभराव-ट्रैफिक जाम से लेकर कई फ्लाइट्स डायवर्ट

Mumbai Rain News: पिछले 24 घंटे की अवधि में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हुई. बारिश की वजह से अंधेरी सबवे और कुछ अन्य निचले इलाकों में जलभराव हो गया और इस वजह से मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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PTI: मुंबई के कई हिस्सों में बुधवार (1 जुलाई) को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 100 मिलीमीटर से अधिक भारी बारिश हुई. बारिश की वजह से अंधेरी सबवे और कुछ अन्य निचले इलाकों में जलभराव हो गया और इस वजह से मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा. अधिकारियों के अनुसार बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं यातायात (बेस्ट) बसें सामान्य रूप से संचालित हुईं, जबकि मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ देरी से चल रही हैं.

उन्होंने बताया कि नवी मुंबई को मुंबई के हिस्सों से जोड़ने वाली हार्बर लाइन पर विद्युत तार (ओएचई) टूटने के कारण रेल सेवाएं सुबह 4 बजकर 52 मिनट से 5 बजकर 45 मिनट के बीच बाधित हुईं. बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे के बीच पूर्वी उपनगरों में औसतन 109 मिलीमीटर, पश्चिमी उपनगरों में 87 मिलीमीटर और मुंबई में 86 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

बीएमसी ने बारिश को लेकर दी यह जानकारी

महानगर में स्थापित स्वचालित वर्षा माप प्रणालियों के आंकड़ों का हवाला देते हुए बीएमसी ने बताया कि मानखुर्द में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक 170.4 मिलीमीटर बारिश हुई. मुंबई के भायखला में 162.52 मिलीमीटर, मुंबई मध्य क्षेत्र में 142.43 मिलीमीटर और वडाला में 127 मिलीमीटर बारिश हुई.

वहीं पश्चिमी उपनगरों में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) क्षेत्र और बोरिवली में क्रमशः 132.4 मिलीमीटर और 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. डिंडोशी फायर स्टेशन क्षेत्र में 123 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. बुधवार सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच, मुंबई और पूर्वी उपनगरों में हल्की से भारी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी उपनगरों के कुछ हिस्सों में अधिक तेज बारिश हुई.

बीएमसी के अनुसार, इस एक घंटे के दौरान सबसे अधिक बारिश अंधेरी पश्चिम (39 मिलीमीटर) में दर्ज की गई. इसके अलावा अंधेरी पूर्व में 34 मिलीमीटर और बांद्रा पश्चिम में 24 मिलीमीटर बारिश हुई. अधिकारियों ने बताया कि अंधेरी सबवे और कुछ अन्य निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण एहतियात के तौर पर कुछ चुनिंदा हिस्से में यातायात को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया.

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भारी बारिश के चलते सड़कों पर हुआ जलभराव

भारी बारिश के के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है. साथ ही संबंधित एजेंसियों को जलनिकासी व्यवस्था पर नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रमुख बाजारों में जलभराव के कारण कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को सामान बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी. कई मोहल्लों और गलियों में भी पानी भरने से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया. बारिश के दौरान जलभराव की वजह से कई दोपहिया और चारपहिया वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए. वाहन चालकों को अपनी गाड़ियों को धक्का देकर सुरक्षित स्थान तक ले जाना पड़ा. कई प्रमुख मार्गों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे लोगों को घंटों तक परेशान होना पड़ा.

मुंबई में तेज बारिश से विमान सेवा पर असर

मुंबई में तेज बारिश से विमान सेवा पर असर पड़ा है. तेज बारिश से मुंबई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी है. लगातार हो रही बारिश से मुंबई एयरोपोर्ट पर फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया है. साथ ही कुछ फ्लाइट देरी से पहुंच रही है. बारिश की वजह से लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 01:58 PM (IST)
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