मुंबई में रिपब्लिकन सेना के मोर्चे पर FIR, बिना अनुमति आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पड़ा भारी

मुंबई में कल रिपब्लिकन सेना द्वारा आरक्षण और उप-वर्गीकरण के विरोध में निकाले गए मोर्चे के मामले में आजाद मैदान पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति अवैध रूप से बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगाने, सड़क जाम करने और प्रदर्शन व रैली निकालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

बताया गया है कि इस आंदोलन के लिए प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों द्वारा मोर्चा निकाला गया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई. फिलहाल मामले की आगे की जांच आजाद मैदान पुलिस कर रही है.

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सीएम फडणवीस ने आरक्षण और उप-वर्गीकरण पर क्या कहा?

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण और उप-वर्गीकरण के मुद्दे पर कहा, "सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण और उप-वर्गीकरण पर फिलहाल कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है." उन्होंने आगे कहा कि इस पर विचार-विमर्श के बाद अगला कदम उठाएंगे. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सरकार पालन करेगी. सीएम ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वाले समुदाय की पहचान करना है. जिन्हें आरक्षण के बाद भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है.

अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण एससी कैटेगरी को छोटे-छोटे ग्रुप में बांटना है. इससे आरक्षण और बाकी के फायदे हुए बचे वंचित लोगों के समुदाय तक पहुंच सकेंगे.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुद्दे पर दी यह जानकारी

सोशल मीडिया पोस्ट में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लिखा, "आरक्षण उप-वर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिति द्वारा मुंबई में मार्च निकालने के बाद, इस समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार (20 जून) को मुलाकात की. इस अवसर पर, उन्होंने मांग की कि मैं अनंत मनोहर बदर समिति की उस रिपोर्ट को रद्द करूं, जिसमें आरक्षण के उप-वर्गीकरण की सिफारिश की गई है, और इस प्रकार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करूं.

एकनाथ शिंदे ने आगे बताया कि उनकी समस्या को अच्छी तरह समझने के बाद, मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले पर चर्चा करूंगा और एक विस्तृत बैठक बुलाऊंगा. इसके अलावा, मैंने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि महायुति सरकार के रूप में, हमारा रुख यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी जाति या समुदाय के साथ कोई अन्याय न हो और सभी को समान न्याय मिले.

इस अवसर पर, रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर, पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री बबनराव घोलप और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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