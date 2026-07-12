देशभर में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, अलग-अलग राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. महाराष्ट्र में भी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, महाराष्ट्र के राजगढ़ में हुई मूसलाधार बारिश बेजुबान प्राणियों के लिए मुसीबत बनी है. पोल्ट्री फार्म बरसात का पानी घुसने से 600 मुर्गियों की मौत हो गई और चारा भी पानी में डूबकर नष्ट हो गया.

दरअसल, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाटणूस क्षेत्र के मौजे रवाळजे गांव में मूसलाधार बारिश के कारण पोल्ट्री फार्म के मालिक को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. बताया गया कि यहां नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी एक पोल्ट्री फार्म में घुस गया, जिससे फार्म में मौजूद लगभग 600 जीवित पक्षी तथा उनका चारा पानी में डूबकर नष्ट हो गया.

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पोल्ट्री फाम मालिक को हुआ लाखों का आर्थिक नुकसान

वहीं, इस घटना को लेकर रायगढ़ जिले के पाटणूस क्षेत्र के मौजे रवाळजे गांव स्थित पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास शेळके ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास शेळके ने मांग की है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए इस नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा तत्काल की जाए.

आपदा प्रभावितों ने की मुआवजे की मांग

फिलहाल, स्थानीय प्रशासन से लोगों ने अपेक्षा की है कि प्रशासन की टीम मौके पहुंचकर पंचनामा कर, शीघ्र नुकसान का आकलन करेगी. साथ ही प्रभावितों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है. रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

महाराष्ट्र में बारिश का जानलेवा कहर

आपको बता दें कि, महाराष्ट्र राज्य में बारिश का जानलेवा कहर लगातार जारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में 1 जून से 8 जुलाई के बीच 62 लोगों की मौत हुई, जबकि 74 लोग घायल हुए. इसमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत इमारत/मकान ढहने से हुई है. इसके अलावा 23 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने, 6 की पेड़ गिरने, 6 की भूस्खलन/मडस्लाइड और 2 की बाढ़ में हुई.

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