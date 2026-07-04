मुंबई मेयर ऋतु तावड़े और पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर विवाद पहुंचा पुलिस थाने, जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऋतु तावड़े ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने पूर्व महापौर और मुंबई महानगरपालिका में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ऋतु तावड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर उनके मेयर दफ्तर में कुछ लोगों के साथ जबरन घुसीं और कार्यालय में पहुंचीं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें लेने की कोशिश की.

ऋतु तावड़े ने इस मामले में आजाद मैदान पुलिस थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की बात कही है. वहीं, किशोरी पेडणेकर ने अपने बचाव में कहा कि रितु तावड़े बचकाने आरोप लगा रही हैं, वो केवल कार्यालय में अपने एक लेटर का स्टेटस जानने के लिए गईं थीं.

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मेयर ऋतु तावड़े ने क्या आरोप लगाए?

मेयर ऋतु तावड़े के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 3:45 बजे वो अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थीं. उस समय वो सड़कों पर मैनहोल निरीक्षण और उससे जुड़े कार्यों की निगरानी करने गई हुईं थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी अनुपस्थिति में विपक्ष की नेता किशोरी पेडणेकर उनके कार्यालय परिसर में पहुंचीं. ऋतु तावड़े ने कहा कि भले ही पेडणेकर यह कहें कि वो उनके निजी केबिन में नहीं गईं, लेकिन उनका कार्यालय परिसर मुख्य प्रवेश द्वार तक फैला हुआ है, जहां महत्वपूर्ण पत्रों और दस्तावेजों पर काम होता है.

पेडणेकर पर ऑफिस स्टाफ के साथ बहस के आरोप

ऋतु तावड़े ने आरोप लगाया कि पेडणेकर ने ऑफिस स्टाफ के साथ बहस की, उन्हें धमकाया, कार्यालय की जगह का वीडियो बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पेडणेकर ने जरूरी और गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें लीं. तावड़े ने कहा कि हर चुने हुए जनप्रतिनिधि से जानकारी मांगने का अधिकार है, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों की तस्वीरें लेना नियमों के खिलाफ है. रितु तावड़े ने कहा कि वो किशोरी पेडणेकर के खिलाफ केस रजिस्टर करने की मांग करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत पत्र देंगी.

किशोरी पेडणेकर ने आरोपों पर क्या कहा?

वहीं, इन आरोपों को किशोरी पेडणेकर ने बचकाना बताया. उन्होंने कहा कि उनके आरोप बचकाने हैं, मेयर से मेरा कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है. वो मेयर कार्यालय उस लेटर के बारे में पता करने गई थीं जो उन्होंने BMC की एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की मांग के लिए लिखा था. ये लेटर उन्होंने मुंबई में मानसून से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में लिखा था. पेडणेकर ने बताया कि उन्होंने कई लेटर लिखे थे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिलने पर वो उसके स्टेटस के बारे जानने के लिए मेयर कार्यालय गईं थीं. पेडणेकर ने दावा किया कि उनका एकमात्र उद्देश्य सिविक एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगना था.

पेडणेकर ने कहा कि हम भी मेयर थे, लेटर का जवाब आठ दिन में देना जरूरी होता, मैं उस जगह नहीं गई जहां मेयर बैठती हैं, वह बचकाने आरोप लगा रही हैं. इसपर मेयर तावड़े ने कहा कि मानसून की तैयारियों और शहर में पानी की सप्लाई पर BMC हाउस में देर रात तक चली एक मीटिंग में पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी थी. लेटर के बारे में पूछना गलत नहीं है, लेकिन मेयर के कार्यालय की फोटो लेना कानूनन सही नहीं.

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