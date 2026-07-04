केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया और चेतन को 14 दिन तक न्यायिक हिरासत, फोन में मिले अहम सबूत

पुणे की अदालत ने शुक्रवार (3 जुलाई) को 25 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गोयल (20) और चौधरी (22) पर आरोप है कि उन्होंने 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर अग्रवाल की हत्या की. अग्रवाल और गोयल की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी.

कोर्ट ने आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.एम. विभूते के समक्ष पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया. उन्होंने दलील दी कि गोयल और चौधरी के मोबाइल फोन से मिले डेटा में इशारों और कोड वाली भाषा में बातचीत थी, और उस बातचीत का मतलब समझने के लिए उनसे हिरासत में और पूछताछ करना जरूरी है.

सिया गोयल और चेतन चौधरी के वकीलों ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस को मामले की जांच के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है और अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया और आरोपियों को 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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हमारे पास केतन की हत्या करने के सबूत- संदीप सिंह गिल

पुणे ग्रामीण पुलिस ने गोयल और चौधरी के झूठ पकड़ने वाले परीक्षण (पॉलीग्राफ टेस्ट) के लिए दबाव नहीं डाला. मगर मीडिया से बात करते हुए, पुलिस अधीक्षक (पुणे ग्रामीण) संदीप सिंह गिल ने कहा कि अपराध स्थल पर मौजूद कुछ महत्वपूर्ण गवाह सामने आए हैं और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

दोनों आरोपियों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन (पैसों के लेन-देन) के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा, 'हम जांच के हिस्से के रूप में पहले ही कई लोगों से पूछताछ कर चुके हैं. एक दूसरा मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है. फोरेंसिक सबूतों की जांच की जा रही है. केतन ने सिया को कितने पैसे दिए थे, इस बारे में विवरण सही समय आने पर साझा किया जाएगा.' गिल ने कहा, 'हमारे पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि (केतन की) हत्या की गई थी.'

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